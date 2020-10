Die Corona-Pandemie hat einiges bei den Unternehmen in Gang gesetzt. Jürgen Köder ist sich sicher: „In machen Bereichen wird es kein Zurück geben.“ Als Chef der Wirtschaftsförderungsagentur für den EN-Kreis hofft er das auch. „Das lokale Bewusstsein ist bei vielen gestärkt, das Thema Nachhaltigkeit präsenter.“ Er sagt: „Es ist ein zartes Pflänzchen, das hier heranwächst.“

Eine Chance, die Dinge zu ändern und zukunftsfähig zu gestalten. Sein Team der EN-Agentur will den Wirtschaftsakteuren in dieser Region dabei helfen.

Sie bezeichnen die EN-Agentur als Anlaufstelle für Kompetenzen. Was raten Sie in diesen Zeiten einem Unternehmer?

Jürgen Köder: Mut zu haben, diese neue Situation anzunehmen und die Dinge neu zu denken. Nicht alles wird immer glatt laufen und der Wandel ist natürlich mit Ängsten verbunden, und es wird Diskussionen geben, die geführt werden müssen. Aber am Ende steht eine Idee. Und die muss man nicht nur umsetzen, sondern auch nach außen verkaufen. Indem man sich online präsentiert, Videos macht, auf verschiedenen Kanälen aktiv ist. Die Digitalisierung ist ein wichtiger Aspekt. Die Firmen müssen zeigen, was sie tun, um Kunden zu werben.

Wer heute auf dem Markt bestehen will, muss flexibel sein und auf Entwicklungen reagieren können. Auch Ihr Unternehmen hat sich verändert, oder?

Vor zwei Jahren sind wir in ein Gebäude gezogen, in dem viele kreative Köpfe zusammen kommen, verschiedene Unternehmen und Ideen beheimatet sind – ein sogenannter Co-work-Space. Wir haben uns in Frage gestellt und überlegt, was wir besser machen können, was wir lassen sollen, um den wichtigen Dingen mehr Raum zu geben. Wenn man 160 Aufgaben hat, kann man nicht alle gleich gut machen. Wir können den Unternehmen nicht sagen, dass sie sich weiter entwickeln sollen, wenn wir es nicht auch tun.

Der Blick in das Großraumbüro der Mitarbeiter der EN-Agentur in Hattingen. Foto: Carmen Thomaschewski

Wie hat sich Ihre Arbeit verändert?

Wir bearbeiten unsere Themen nach agilen Prinzipien in wechselnden Teams. Unser agiles Projektmanagement führt zu schnellem Feedback, schnellen Entscheidungen und zielorientierter Kommunikation. Wir haben mobile Arbeitsplätze geschaffen, haben keine festen Schreibtische mehr, ein Großraumbüro und wir arbeiten offener, teamübergreifender und projektbezogener. So kann jeder seine Stärken in den verschiedenen Bereichen einbringen. Homeoffice klappte bei uns von einem auf den anderem Tag, weil wir auf das digitale Arbeiten vorbereitet waren, wenn auch aus einem anderen Grund.

Bei vielen Unternehmen war das aber nicht der Fall.

Das stimmt. Die digitale Strukturen mussten erst geschaffen werden. Plötzlich war vieles anders. Im Januar war die regionale Welt noch in Ordnung. Die Firmen blickten auf ein gutes Jahr zurück, dieses sollte noch besser werden. Wir haben uns vieles überlegt, was wir in den Bereichen Tourismus und Wirtschaftsförderung umsetzen wollten. Und dann kam Corona. Wir mussten unsere Pläne über den Haufen werden. Es gab keinen Businessplan mehr, der funktionierte. Einnahmen brachen weg. Es war für alle ein Lernprozess.

Und am Ende steht welche Erkenntnis?

Dass die Strategie von Outsourcing und wenig Lagerkapazität vorzuhalten nicht greifen, dass Lieferketten reißen können. Plötzlich kamen die Lkw nicht mehr durch Österreich, Produktionen standen still. Global ist günstiger als regional, bis zu dem Punkt, an dem es nicht mehr funktioniert. Es war toll zu sehen, wie sich die Unternehmen untereinander vernetzt haben, in Onlinekonferenzen, die vorher nie denkbar waren, neue Wege gefunden haben. Sie denken regionaler und damit auch nachhaltiger. Der Konkurrenzgedanke ist auch mehr in den Hintergrund gerückt. Vielen wurde klar: Wir sind alle in der derselben Situation und nur gemeinsam meistern wir die neuen Herausforderungen. Und noch eine Erkenntnis: Homeoffice ist durchaus was positives. Die Mitarbeiter sind dadurch effizienter und zufriedener. Das wird bei vielen Firmen bleiben.

Mit Ihrem Blick als Wirtschaftsförderer: Was würden Sie sich wünschen?

Die Städte sollten den Gastr Gebühren erlassen und zusätzlichen Platz für Außengastronomie zur Verfügung stellen. Natürlich ist die Situation der Städte auch nicht gut, aber am Ende des Tages haben sie eher die Möglichkeit, sich Geld zurückzuholen. Es geht darum, unsere Innenstädte zu erhalten. Auch der Einzelhandel braucht Unterstützung, vor allem von den Käufern. Wir müssen das lokale Bewusstsein stärken. Die Menschen müssen begreifen, dass sie nicht bei Amazon bestellen müssen. Jede Buchhandlung kann einem auch jedes Buch von einem auf den anderen Tag besorgen. Wenn wir weiter Spaß in der Innenstadt haben wollen, müssen wir was tun. Wir haben tolle Sachen vor Ort.

Hier werden alle Projekte abgebildet, der Fortschritt dokumentiert und Themen besprochen. Foto: Carmen Thomaschewski

Was können Sie als Wirtschaftsförderungsagentur leisten?

Vor allem mit dem Einzelhandel haben auch wir uns in den vergangenen Monaten sehr intensiv auseinander gesetzt. Wir haben das Portal „Ennepe Ruhr liefert“ geschaffen, in dem sich die Einzelhändler vorstellen konnten. Wir haben Kampagnen entwickelt, die auf die Einkaufsmöglichkeiten vor Ort hinweisen, ihn Kooperationen mit den Wirtschaftsförderungen vor Ort bieten. Aber auch der Tourismus-Bereich spielt für uns aktuell eine große Rolle. Es geht darum deutlich zu machen: Man muss nicht wegfahren. Hier haben wir alles. Und eine perfekte Übersicht gibt es auf unserer Seite „Ennepe-Ruhr entdecken“. Am Anfang haben wir vor allem aber viel beraten. Alleine im Bereich Tourismus änderten sich ständig die Corona-Vorgaben. Wichtig war auch die Fördermittelberatung und alles, was mit Kurzarbeitergeld zu tun hat. Vor allem Soloselbstständige hatten Schwierigkeiten ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Agentur für Arbeit hat uns mit ins Boot geholt und wir haben Vorberatungen gemacht. Wir mussten immer wieder flexibel reagieren und uns um neue Themen kümmern. So wie viele Unternehmen. Das ist der richtige Weg, gerade in dieser Krise

Was wird sich nach der Krise verändert haben?

Die Unternehmen werden digitaler unterwegs sein, es wird flexiblere Arbeitsformen für die Mitarbeiter geben. Durch Corona wurde vieles beschleunigt. Es wird in einem Jahr einige Unternehmen nicht mehr geben. Vor allem das Hotel- und Gaststättengewerbe wird es treffen. Etliche Unternehmen werden verschwinden. Das liegt daran, dass schon vor Corona die Auslastungszahlen nicht gestimmt haben. Die, die es schaffen, für die sehe ich gute Chancen, auch auf Dauer auf dem Markt zu bestehen. Entscheidend ist, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wir werden dabei helfen, so gut wir können.