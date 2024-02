Ekelhaft: Ennepetaler (31) pinkelt rum und belästigt Leute

Ein Mann wird in Handschellen abgeführt (Archivfoto). Auf der Wehrstraße in Ennepetal spielten sich ekelhafte Szenen ab.

Ennepetal Unfassbare Szenen auf Wehrstraße in Ennepetal: Polizei muss weitere Straftaten verhindern und hat einen Verdacht, was dahintersteckt.

Einem 31-jährigen Ennepetaler ist in der Öffentlichkeit dermaßen „die Sicherung durchgebrannt“, dass er von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden musste. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag, wie die Kreispolizei jetzt bekannt gab.

Was laut Polizei genau passiert ist: Erst vermüllte der 31-Jährige ein Lebensmittelgeschäft in der Wehrstraße, urinierte anschließend beim Herausgehen vor den Eingangsbereich und belästigte auf der Straße dann mehrere Passanten.

Die Tat ereignete sich gegen 9 Uhr. Der 39-Jährige hinderte mehrere Passanten am Einsteigen in ihre Pkw und beschädigte schließlich noch die Antenne an einem geparkten Fahrzeug.

Kurze Zeit später war auch schon die herbeigerufene Streife von der Wache in Ennepetal vor Ort. Der Ennepetaler, der bereits polizeibekannt ist, wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Laut Polizei besteht der Verdacht, dass er während der Taten unter Drogeneinfluss stand. Am Abend wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

