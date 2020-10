Es ist eigentlich eine ganz einfache Verabredung: Wer sich damit einverstanden erklärt, eine Reihe vorab festgelegter Vorgaben zu erfüllen, der bekommt einen Ausbildungsplatz – garantiert! Gerade weil der Deal so simpel ist, hat sich der weit über die Stadt hinaus als beispielhaft gewürdigte Ausbildungspakt schon seit nunmehr 13 Jahren bewährt.





Ganz so einfach wie die klare Verabredung auf dem Papier aussieht, ist das Erfüllen des Ausbildungspakts natürlich nicht. Für manche der Hauptschüler stellen die Anforderungen durchaus hohe Hürden dar. Und auf der anderen Seite müssen sich in jedem Jahr Unternehmer finden, die Ausbildungsplätze in ausreichender Zahl zusagen.





Unter dem Strich ist der Ausbildungspakt ein starkes Signal an die Hauptschüler, die in den Personalbüros oft nicht auf dem obersten Stapel der Bewerbungen liegen: Wer bereit ist, etwas dafür zu tun, der hat eine berufliche Perspektive. So einfach, so gut.