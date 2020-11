Eine große Bürde

Die Frage, die über der höchstwahrscheinlichen Wahl Paul Höllers zum neuen Kreisdirektor schwebt, lautet: Ist diese ausgesprochen gut dotierte Stelle an der Spitze des Kreishauses ein Dankeschön der SPD und ihres wiedergewählten Landrats Olaf Schade für die erneute Unterstützung der Grünen im Rahmen der zurückliegenden Kommunalwahl und deren Verzicht auf einen eigenen Kandidaten, oder ist es tatsächlich ein erstaunlicher Zufall, dass sich Paul Höller auf diese Stelle beworben hat und die anderen Kandidaten nach und nach ihre Bewerbungen zurückgezogen haben? Eine eindeutige Antwort mit lückenloser Aufklärung wird es wohl nicht geben.

Ohnehin stünde der designierte Kreisdirektor Höller im Falle seiner Wahl in der Pflicht, die Zweifel an seiner Eignung für das Amt mit seiner täglichen Arbeit zu entkräften und in der Praxis zu beweisen, dass es – unabhängig vom Parteibuch – keine bessere Personalie für die Nachfolge von Iris Pott geben kann.

Aufgaben, bei denen er dies zeigen kann, gibt es mehr als ausreichend: Gefahrenabwehrzentrum, Schulsanierung, die Arbeit des Gesundheitsamts in der Coronapandemie, das Vertrauensverhältnis mit den neun Kommunen mit Blick auf die Gemeindefinanzierung oder die interne Arbeitsorganisation im Kreishaus sind nur einige der Bereiche, in denen ein neuer starker Mann im Kreishaus gefordert ist. Diese Aufgaben sollte er als Gelegenheit ansehen, zu zeigen, dass er in dieser Position unabhängig von einer politischen Absprache jeden Cent der Steuergelder wert ist, die er für diese ausgesprochen verantwortungsvolle Position bezieht und diese nicht als Versorgungsposten ansieht.