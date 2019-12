Einbrecher stehlen zwei teure Autos

Porsche und Touareg bei Einbruch gestohlen: In der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Schützenstraße ein. Sie öffneten dabei gewaltsam die Kellertür des Hauses und gelangten so in das Innere. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner und durchsuchten gründlich jedes Zimmer. Im Haus fanden Die Täter die Autoschlüssel der in der Garage abgestellten Fahrzeuge. Anschließend entwendeten sie den dort geparkten silbernen Porsche 718 Boxster S sowie einen blauen VW Touareg.

Außerdem nahmen sie aus dem Haus einen 85 Zoll Fernseher und einen Kaffeevollautomaten der Marke Miele mit. Auch Schmuck und Uhren gehörte zur Beute der Diebe. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Täter.