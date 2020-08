Ein wenig Heimatfest-Feeling in der Oberstadt Schwelm

Schwelm. Die Nachbarschaft Gesellschaft Oberstadt hat die historische Wäsche wieder in der Altstadt in Schwelm aufgehängt.

Die historische Wächse hängt seit Donnerstagabend wieder in der Kölner Straße. Das Schwelmer Heimatfest samt Kirmes und Festumzug mussten von Stadt und Dacho wegen der Coronapandemie zwar abgesagt werden, aber so ganz müssen die Bürger der Kreisstadt nicht auf den heimatfestlichen Flair verzichten. Am Donnerstagabend hatte die Nachbarschaft Gesellschaft Oberstadt einer schönen Tradition folgend wieder die Oberstadt geschmückt. Am kommenden Donnerstag sollen auch wieder die rot-weißen Wimpel über der Kölner Straße aufgezogen werden. Dacho, Stadtmarketing und Werbegemeinschaft haben versprochen, über das Heimatfestwochenende Anfang September mit weiteren kleinen Veranstaltungen für weiteren heimatfestliches Flair zu sorgen (wir berichteten).