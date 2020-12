Ennepetal. Und da stand auf einmal ein Pferd auf dem Flur der Polizeistation Büttenberg in Ennepetal.

Und da stand auf einmal ein Pferd auf dem Flur. Kein Tag ist wie der andere auf der Polizeiwache in Ennepetal, da schaut auch mal ein Pferd herein. Dies war jedoch in Begleitung seiner Besitzerin nur zu Besuch. Sachen gibt es.