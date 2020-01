Schwelm. Privates Parken ist in Ordnung, öffentliches Parken dort nicht: Mit zwei Pollern macht das Rathaus in Schwelm der Parkdiskussion ein Ende.

Ein Parkplatz weniger in der Schwelmer City

Das „wilde Parken“ vor der Marienkirche hat ein Ende. Seit dem vergangenen Herbst stehen auf dem vermeintlichen Stellplatz zwei Betonpoller. Im Auftrag der Stadt haben die Technischen Betriebe Schwelm dort eine Gefahrenstelle entschärft, die vom Wurzelwerk hochgedrückte Pflasterung herausgenommen und die wenigen Quadratmeter Fläche mit Dolomitsand provisorisch hergerichtet. Ein Auto abstellen, ist dort nun unmöglich.

Schlafende Hunde geweckt

Zur Erinnerung: Unter der Überschrift „Parkposse an der Marienkirche“ hatte unsere Zeitung über das Begehren eines Anwohners berichtet, der den Parkplatz mieten wollte und dadurch eine Lawine losgetreten hatte. Ursprünglich ging der Mann davon aus, dass sich der „Parkplatz“ in Besitz der Propsteigemeinde St. Marien befindet. Doch mit seinem Ansinnen wurden schlafende Hunde geweckt, denn letztendlich stellte sich heraus, dass das Grundstück sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindet und dem Fußgängerbereich zuzuordnen ist.

Nachdem dies feststand, dauerte es nicht mehr lange, bis die städtische Parkraumüberwachung einschritt und „Knöllchen“ an Kfz-Halter verteilte, die dort ihre Fahrzeuge parkten. Autofahrer mussten zur Kenntnis nehmen, dass es für Falschparker kein Gewohnheitsrecht gibt. Mit der Parkherrlichkeit ist es seitdem vorbei. Auch wenn dort Jahrzehntelang unbehelligtes Parken möglich war. Unsere Zeitung berichtete im August über diesen Fall, daraufhin wurden dort erst einmal keine Verwarngelder wegen Falschparkens mehr verteilt.

Die TBS haben die besagte Fläche begradigt und die Pflaster herausgenommen, die zu einer Stolperfalle hätten werden können. Foto: Bernd Richter / WP

Nun hat die Stadtverwaltung für Klarheit in der Angelegenheit gesorgt und quasi mit dem Holzhammer das Parken in Nachbarschaft des Kirchplatzes der Marienkirche unmöglich gemacht. Doch die Poller finden nicht alle Bürger gut. Parkraum sei in der Innenstadt sowieso knapp und in diesem Fall habe man unnötig für eine weitere Verknappung von Parkraum gesorgt, so der Vorwurf. Und mit dem Geheimtipp für Parkplatz-Sucher ist es in der Innenstadt vorbei.

Von außen betrachtet sind die Eigentumsverhältnisse vor dem Gotteshaus, gelinde gesagt, etwas unübersichtlich. Links ist der Kirchenvorplatz. Rechts an die durch Poller gesperrte Fläche schließt sich ein privates Grundstück an. Die dort befindlichen Abstellplätze sind vermietet.

Zurzeit gilt die besagte Fläche als Fußgängerbereich. Um die Quadratmeter als Parkplatz nutzen zu könne, müssten bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehörte auch ein Absenken der Bordsteins. „Die Zufahrt ist dort nicht für Pkw geeignet“, so Thomas Striebeck vom städtischen Immobilienmanagement. Autofahrer müssten rückwärts über den Bürgersteig auf die Straße fahren. „Rein von der Verkehrsführung ist die Stelle extrem gefährlich“, so Thomas Striebeck.

Dass an dieser Stelle seit Jahrzehnten geparkt wird und auch der Gehweg von Autos gequert wird, sei nicht von Belang. Striebeck: „Der jetzige Zustand erlaubt es nicht, das wir dort einen Parkplatz ausweisen.“ Die Stadt überlegt nun, wie das Provisorium am Kirchplatz in den kommenden Jahren in Absprache mit der Kirchengemeinde in Gesamtheit neu überplant werden könnte. Vielleicht gebe es in diesem Zuge ja auch neue Parkflächen.