„Du wirst sterben!“ – Entführung scheitert in Schwelm

Schwelm. Womöglich der Diebstahl von einem Kilogramm Gras hat dafür gesorgt, dass ein Schwelmer in einen Sprinter gezerrt werden sollte.

Im Oktober 2018 wurde eine Wohnsiedlung in Schwelm zum Schauplatz eines brutalen Übergriffs auf einen 33-Jährigen. Einiges deutete im Prozess am Schwelmer Amtsgericht darauf hin, dass der Mann sich mit gefährlichen Leuten angelegt hatte.

Ob das 33-jährige Opfer der grausamen Prügelattacke am 23. Oktober 2018 wirklich dem Angeklagten ein Kilogramm Marihuana gestohlen hatte? Ungefähr eine Woche vor dem Angriff hatte das spätere Prügelopfer jedenfalls Bedrohungen per Whats-App bekommen. „Vielleicht ist schon morgen dein letzter Tag! Ich werde dir dein Leben nehmen für das, was du getan hast. Du wirst sterben, glaub mir!“, hieß es martialisch in den Nachrichten, für die der 31-jährige Angeklagte, ein Schwelmer, verantwortlich sein soll und auch für die anschließende Prügelattacke.

Angeklagte schweigt

Der Angeklagte schwieg zu den Vorwürfen. Am 23. Oktober kam es dann zum brutalen Show-Down in einem Schwelmer Wohngebiet. Wie der 33-Jährige im Zeugenstand schilderte, fuhr ein dunkler Sprinter auffällig nah an sein Auto heran. Dann stürmten plötzlich Männer aus dem Wagen. Sie hätten laut „Kripo, Kripo!“ geschrien, dann die Autotür aufgerissen und sich auf ihn gestürzt. „Die haben nur noch auf mich eingeschlagen und eingetreten. Fäuste von allen Seiten!“

Der Angeklagte sei durch die Beifahrertür eingestiegen. Die Männer hätten zusammen versucht, ihn in ihren Sprinter zu zerren. Aber der Mann habe sich an der Wagentür so festgekrallt, dass das den Männern nicht gelang. Stattdessen fiel er auf den Boden. „Und wo ich auf einmal da lag, haben sie auf mich eingetreten. Ich wurde erst später irgendwann blutüberströmt wach und Leute waren da“, erzählte der Zeuge weiter, der offenbar aus Angst vor dem Angeklagten nicht seinen jetzigen Wohnort verraten wollte.

Seine Verletzungen waren heftig: ein abgebrochener Zahn, das Jochbein war schwer geprellt, die Schulter kaputt. Er habe monatelang Schmerzen gehabt, sagte er. Trotzdem legte er am Tattag ein merkwürdiges Benehmen an den Tag. Sobald er aus seiner Ohnmacht erwacht war, floh er Hals über Kopf vom Tatort. Ein Zeuge will gesehen haben, wie er aber kurz zuvor hastig die Kennzeichen von seinem Wagen abschraubte.

Vor Gericht wand sich der Zeuge. „Ich wollte keine Polizei. Ich war viel zu geschockt.“ Und plötzlich erzählte der Zeuge, es sei noch ein Freund dabei gewesen, der sein Auto gefahren habe, weil er keine Fahrerlaubnis hat, aber er wisse seinen Nachnamen nicht.

Das waren Ungereimtheiten, die Verteidiger Andreas Trode auf den Plan riefen, der seine eigene Theorie äußerte: „Ich glaube, dass der Zeuge noch ganz andere Feinde hat, und die waren es, die ihn verprügelt haben!“

Der Zeuge nannte als Gründe für die Prügelattacke, dass es Verdächtigungen gegen ihn gegeben habe: „Weil dem Angeklagten angeblich ein Kilo Gras geklaut wurde. Er hat mich dann beschuldigt.“

Das Gericht glaubte dem 33-Jährigen und fand, dass sich die Vorwürfe gegen den Schwelmer bestätigt hätten. „Die Nachrichten konnten der Handynummer des Angeklagten zugeordnet werden. Es ergibt sich trotz Schwächen in der Aussage des Geschädigten ein hinreichend geschlossenes Bild!“, hieß es in der Begründung für das Urteil, das acht Monate auf Bewährung lautete und auch eine Geldauflage von 2000 Euro beinhaltete.

Ein Urteil, mit dem Verteidiger Trode sich nicht zufrieden zeigte: „Ich kann dem nicht folgen, wenn ich ehrlich bin. Wir versuchen zu sagen ‚Na ja, hier lügt er vielleicht, aber sonst ist er glaubwürdig!‘ Der Zeuge hat Grund zur Sorge vor vielen Leuten …“ Trode hatte in seinem Plädoyer Freispruch beantragt: „Und zwar aus voller Überzeugung!“