Als Kind der 80er Jahre war ich vom Tennis fasziniert, habe stundenlang die Spiele im Fernsehen geschaut und bin selbst 20 Jahre im Verein der Filzkugel hinterhergejagt. Das war für uns Kinder nicht immer einfach. Im Clubhaus des TV Lichtenplatz in Gevelsberg, wo ich als i-Dötzchen meine ersten Bälle geschlagen habe, lag nämlich eine Liste, in die sich jeder für die vier Plätze eintragen musste.





Das hatte zur Folge: Zur Schulzeit waren die Plätze an den Nachmittagen von lang vorausplanenden Hausfrauen und Rentnern belegt, in den Ferien zusätzlich an den Vormittagen mit Lehrern. Einen Platz zu ergattern – dafür benötigte es lange und präzise Vorplanung und am Ende Durchsetzungsvermögen gegen Sätze wie: „Auch wenn wir nicht eingetragen sind, wir spielen hier immer mittwochs um 15 Uhr.“ Spaß hat es uns trotzdem immer gemacht und meist haben wir noch einen Platz gefunden.





Dann kam der Tag, an dem ich zum TC Blau Weiß Peddinghaus gewechselt bin und die große Ehre hatte, bei einer Gevelsberger Trainer-Legende lernen zu dürfen: Norbert Lobert. Wer in Gevelsberg jemals Tennis gespielt hat, kennt ihn und weiß, dass sein Training dafür verantwortlich war, dass der Tennisclub Peddinghaus einst der erfolgreichste der ganzen Region war. Denn Norbert Lobert vereinte einige Dinge auf dem Platz, von denen ich bis heute profitiere und die mich in anderen Lebensbereichen begleiten: Unbedingter Siegeswille, sich stets verbessern wollen, sich selbst als Teil des Teams nicht zu wichtig nehmen aber vor allem: das was man tut, mit Spaß und Freude zu tun.





Ich war damals fit wie ein Turnschuh – dank der Strafrunden um den Platz, die ich gedreht habe, wenn ich mal die Bälle völlig verrissen habe. Auch teure Trikots von Becker, Edberg, Agassi brauchten unsere Eltern nicht kaufen. Denn: „Peddinghaus läuft schneeweiß auf“, lautete der Dress-Code.

Generell denke ich bis heute gern an die unmissverständlichen Anweisungen im grundehrlichen und so sympathischen Ruhrhochdeutsch zurück, die über den Trainingsplatz schallten, der neben dem Wohnhaus von Pastor Seitz lag, dessen Söhne selbst exzellent spielten. Rückhand verzogen? „Dreh’ Dich mit die Schulter zu dem Pastor sein’ Balkon!“, lautete die Korrektur. Vorhand verzogen? „Ich sach’s getz nur noch einmah: Geh’ im Knie!“





Danke Herr Lobert für körperliche Fitness, wunderbare Jahre auf dem Tennisplatz und lebenslange Erinnerungen an einen faszinierenden Sport.