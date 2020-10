Dieser Zug ist abgefahren

Stephan Langhard macht sein Wahlversprechen wahr und setzt den Rathaus-Neubau auf den Prüfstand. Für ihn, so weit geht er, sei weder der Standort gesetzt noch die Größe. Ernsthaft?





Sich vom Standort zu verabschieden, würde bedeuten, einen neuen zu suchen. Die Größe des Baus zu ändern, hieße, ein Gebäude komplett neu zu entwerfen. Das Geld, was bisher ins Projekt reingesteckt wurde, wäre futsch.





Soweit wird es nicht kommen. Die Pläne mögen im Detail noch änderbar sein, am Rathaus-Bau an sich und am Standort wird das nichts ändern. Dafür ist der Zug (zu weit) abgefahren.





Funktionieren wird der „Prüfstand“ dennoch. Den Kritikern kann Stephan Langhard immerhin sagen: Ich hab’s wenigstens versucht.