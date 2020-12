Diese Kanäle sollen im neuen Jahr in Schwelm saniert werden

Viel Arbeit wartet auf die Politik. Nach dem bestätigten Beschluss, das Rathaus zu bauen und der Weichenstellung für den Bau der neuen Feuerwache am Ochsenkamp, wird die Einbringung des Haushalts in Zeiten von Corona im kommenden Jahr ein wichtiges Thema sein.

Ein wichtiges Thema für den Einzelhandel sind allerdings auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es geht um die Frage, wie Schwelm die negativen wirtschaftlichen Begleiterscheinungen mildern kann. Hier gibt es eine ganze Menge Anträge der Fraktionen, die auf der jüngsten Sitzung des Rats in die Fachausschüsse verwiesen worden sind. Es geht darum, den Gastronomen die Bewirtung im Außenbereich zu erleichtern und für sie Entlastungen zu schlafen, und es geht um die Luftqualität in den Schulen.

Unter der Überschrift „Gastronomie winterfest machen“ fordert die FDP-Fraktion die Verwaltung auf, den Gastronomen schnellstmöglich „einen unbürokratischen Weg aufzuzeigen, wie sie ihren jeweiligen Außenbereich auch in den Wintermonaten nutzbar machen können, ohne dabei ein komplexes und zeitaufwendiges Bauantragsverfahren durchlaufen zu müssen. Auch soll, wo es möglich ist, eine unbürokratische Flächenausweitung möglich gemacht werden können.“ Ein erstes Video-Treffen mit der Gastronomie hatte Bürgermeister Stephan Langhard bereits im November. Im kommenden Hauptausschuss soll das Thema noch einmal auf den Tisch kommen.

Bestandsanalyse für Luftfilter

Für frischen Wind in Schwelmer Schulen soll auch ein Antrag der SPD-Fraktion sorgen, in dem die Verwaltung den Bedarf an Luftfilteranlagen in den Schulklassen kurzfristig ermittelt und die ergänzend zum normalen Lüften für gute Luft in den Klassenräumen sorgen sollen. Der Bürgermeister hatte bereits im vergangenen Rat eine „qualifizierte Bestandsanalyse“ angekündigt, die auch auf den Bereich der städtischen Kitas ausgedehnt werde.

Um Zahlen und den Ausblick auf künftige Bauprojekte im Bereich Stadtentwässerung geht es bereits am Dienstag, 1. Dezember, ab 17 Uhr im Verwaltungsrat der Technischen Betriebe. Das Gremium tagt nicht mehr in der Wiedenhaufe, sondern zieht in den Ratssaal um. Dort lassen sich die Abstandsregelungen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus leichter umsetzen. Die Abteilung Stadtentwässerung gibt einen Ausblick auf die geplanten Kanalsanierungen, die im kommenden Jahr in der Blumenstraße, Kantstraße, Hattinger Straße, Ernst-Adolf-Straße und am Höhenweg anstehen.

Corona-Bußgelder liegen zwischen 50 und 4000 Euro

Kämmerin Marion Mollenkott ist die Frau der Zahlen im Rathaus Foto: Heike Rudolph / Stadt Schwelm

Die Auswirkungen der Pandemie haben die städtischen Finanzen gehörig durcheinander gebracht. Statt wie ursprünglich geplant, den Jahresabschluss mit einem positivem Saldo abschließen zu können, wird am Ende eine tiefrote Ziffer das Zahlenwerk schmücken. Im Rathaus rechnet die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Fehlbetrag von etwa 12,4 Millionen Euro. Darin enthalten sind Corona-bedingte Auswirkungen von insgesamt 12,3 Millionen Euro. Das geht aus dem Controllingbericht hervor, über den der Rat der Stadt in öffentlicher Sitzung am 10. Dezember ab 17 Uhr in der Eventhalle Schwelm beraten wird. Ein Gespräch mit Kämmerin Marion Mollenkott.

Die Gewerbesteuer ist eingebrochen: Mit welchen Mindereinnahmen rechnen Sie zurzeit?

Marion Mollenkott: Wir liegen nach wie vor bei etwa 11,9 Millionen Euro.

Wie viele Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen gab es und Bußgelder/Ordnungsgelder in welcher Höhe wurden in diesem Zusammenhang verhängt?

Wir haben bisher wegen verschiedener Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung. 129 Bußgeldverfahren wurden eingeleitet und 480 mündliche Verwarnungen wurden ausgesprochen. Etwa 100 Bußgeldverfahren stehen unmittelbar vor der Einleitung. Die Bußgelder liegen zwischen 50 und 4000 Euro.

In der Vorlage für den Rat der Stadt, der am 10. Dezember in der Eventhalle zusammenkommt, steht geschrieben: „Den Fachbereichen stehen pauschal 50 Prozent der Ansätze zur Verfügung, weitere Freigaben erfolgen auf Antrag mit Einzelfallprüfung.“ Was bedeutet das genau für die laufenden Geschäfte der Fachbereiche der Stadt Schwelm? Muss jede Ausgabe angemeldet und genehmigt werden?

Die Ausgaben, zu denen wir rechtlich verpflichtet sind, dazu gehören zum Beispiel Gehälter, Zahlungen im Sozialbereich oder abgeschlossene Verträge, sind alle zu 100 Prozent freigegeben. Alle übrigen Zahlungen sind nur zu 50 Prozent frei. Für alles darüber Hinausgehende werden uns Freigabeanträge für einzelne Haushaltsstellen mit entsprechender Begründung eingereicht. Das geht von einer einzelnen notwendigen Beschaffung für neue Bücher in der Bücherei über Fortbildungskosten bis hin zu dargelegten Monatsbedarfen an Büromaterial. Erst nach Freigabe durch den Finanzbereich dürfen dann neue Aufträge vergeben und weitere Verpflichtungen eingegangen werden. Hört sich aufwendiger an als es ist, hilft aber für den vorsichtigen Umgang mit Haushaltsmitteln.