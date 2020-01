Die Zeit der Alibi-Kandidaten ist vorbei

Die CDU bläst zum ersten Mal seit sehr langer Zeit ernsthaft zum Angriff auf den Chefsessel im Kreishaus. Wer die Namen nicht mehr präsent haben sollte: Im Jahr 2009 trat Annette Fischer für die Christdemokraten an, die weder davor noch danach nennenswert auf der politischen Bühne auf sich aufmerksam machte und gegen Dr. Arnim Brux (SPD) den Kürzeren zog. 2015 schickte die Union erneut eine Gevelsbergerin ins Rennen. Dr. Babett Bolle ist zwar weiterhin Ratsfrau und stellvertretende Bürgermeisterin in ihrer Heimatstadt, hatte aber gegen Olaf Schade (SPD) ebenfalls keine Chance. Und auch wenn Kreisvorsitzender Dr. Ralf Brauksiepe betont, seine CDU sei jedes Mal auch zur Wahl um den Landratsposten angetreten, um zu gewinnen, waren die beiden Frauen gewiss ebenso Kandidatinnen, denen es nichts ausgemacht hat, zu verlieren. Das ändert sich mit Oliver Flüshöh. Er markiert mit zwei Fraktionsvorsitzen – in Schwelm und im Kreis – die politische Spitze der Union zwischen Ennepe und Ruhr. Es gibt in den neun Städten keinen anderen gewählten Kommunalpolitiker aus den Reihen der CDU, der politisch derart vernetzt, informiert und routiniert ist wie der Schwelmer, der mit 44 Jahren zudem so etwas wie ein Jungbrunnen für die CDU ist. Zusammengefasst: Auf vielen Ebenen hat die Partei vor Ort keinen fähigeren Menschen in ihren Reihen. Die Zeit der Alibi-Kandidaten ist vorbei, und ich freue mich auf einen spannenden Wahlkampf.