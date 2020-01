Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die schönste Art, Kaffee zu genießen

So wie das Rösten von Kaffeebohnen eine Wissenschaft für sich ist, ist es auch die richtige Zubereitung von Kaffee. Maximilian Böhm bevorzugt den Handaufguss von frisch gemahlenem Pulver. „Das ist für mich die schönste Art, Kaffee zu genießen.“

Zunächst spült er den Papierfilter aus, um kleine Partikel zu entfernen. Dann füllt er das Kaffeepulver ein – etwa 6 g pro 100 ml Wasser – und befeuchtet zunächst das Mehl. „Das ist die so genannte Blooming-Phase“ erklärt er. Dabei quellt der Kaffee auf und setzt Gase frei. Dann folgt der Aufguss. Das Wasser sollte für Filterkaffee 92 bis 96 Grad heiß sein, für Espresso 88 bis 94 Grad. Zweieinhalb bis drei Minuten ist die ideale Aufgusszeit. „Geht es zu schnell, werden zu viele saure Stoffe ausgelöst“, so der Experte. Am Ende würden die Bitterstoffe freigesetzt. Übrigens bietet Böhm in seiner Rösterei auch Zubehör an. Und sein Kaffee ist in versiegelten Tüten mit Aromaventil verpackt. „Die Bohnen gasen nach der Röstung noch aus, so kann das freigesetzte CO 2 entweichen.“

Historisch gesehen gebe es drei Generationsschritte des Kaffeegenusses, erklärt Maximilian Böhm: die Zeit ab den 50er Jahren, als es jedem möglich war, Kaffee zu Hause zu genießen; ab den 90ern, als espressohaltige Getränke, auch mit Aromen, sowie Pads und Kapseln aufkamen; seit einigen Jahren dann die Spezialitätenkaffeeröster, die den Kaffee und seinen Ursprung in den Vordergrund stellen.