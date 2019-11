Nicht alle Wahrheiten finden sich gelegentlich in den Vorlagen der Verwaltung wieder, wenn es um das Fassen von Beschlüssen geht. So ist das auch bei den Tagesordnungspunkten „Umorganisation Schulverwaltungsamt“, „Personalwirtschaftskonzept“ und Stellenplan 2020 - Personalkosten“ der Fall.





Richtig ist, dass es beispielsweise immer mehr Schnittmengen zwischen Schulverwaltungsamt und Fachbereich Familie/Jugend & Soziales gibt. Richtig ist aber auch, dass es im Rathaus langzeiterkrankte Mitarbeiter gibt. Ihre Stellen sind zwar vordergründig besetzt, aber die Personen selbst sind nicht präsent.





Die Personaldecke im Rathaus ist schon seit langem auf Kante genäht. Die Aufgaben werden mehr, Schwelm plant an seiner Neuen Mitte, die Politik fordert, was ihr gutes Recht ist, immer mehr Prüfaufträge ein und der Altersdurchschnitt/Krankenstand innerhalb der Verwaltung nähert sich Rekordmarken. Dass das nicht auf Dauer gut gehen kann, liegt auf der Hand. Der Personalrat hat für den Haushalt 2020 Stillhalten signalisiert, aber durchblicken lassen, dass das nicht immer so bleiben wird. Quasi die Ruhe vor dem Sturm.





Es bleibt also spannend vor dem Hintergrund des Versprechens von Politik und Verwaltung, die Grundsteuer B im Wahljahr 2020 nicht erhöhen zu wollen. Ob der Personalrat aber für den Haushalt 2021 so pflegeleicht sein wird, ist zu bezweifeln. Dann wird die Forderung nach Schaffung zusätzliche Planstellen kommen. Und die müssen refinanziert werden.