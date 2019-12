Die Neue für Ehrenamt, Senioren und Stadtarchiv in Ennepetal

Ennepetal. Bei einer Reihe von Veranstaltungen hat sie sich bereits vorgestellt und mit verschiedenen Akteuren ihres künftigen Arbeitsgebietes Kontakt aufgenommen: Inass Al-Jawari ist seit wenigen Wochen die Ehrenamts- und Seniorenbeauftragte der Stadt. Die 32-Jährige hat die Nachfolge von Sabine Hofmann angetreten, die sich in den Ruhestand verabschiedete. Darüber hinaus hat Inass Al-Jawari noch eine weitere vakante Position eingenommen: Sie ist neue Stadtarchivarin. Jennifer Pape, die erst im April angefangen hatte, wechselte ins Stadtarchiv ihrer Heimatstadt Wuppertal, wo sie eine volle statt einer halben Stelle bekleidet.

Inass Al-Jawari stammt aus Blomberg (Kreis Lippe). In Düsseldorf und Bonn studierte sie Germanistik, Geschichte und Politik. Zuletzt arbeitete sie beim Kreis Düren. „Da habe ich schon mit dem Bereich Ehrenamt zu tun gehabt“, sagt sie. Nach Ennepetal sei sie gewechselt, weil sie die Stelle, die nicht nur das Ehrenamt, sondern auch das Thema Senioren beinhaltet, spannend gefunden habe. Ihr Vorgängerin Sabine Hofmann habe sie kennen gelernt, berichtet Inass Al-Jawari. „Ich möchte die erfolgreiche Arbeit fortsetzen und intensivieren“, meint sie. „Momentan bin ich aber noch in der Einarbeitungsphase, lerne Verbände und Vereine kennen.“ Sie wolle sich einen Überblick verschaffen über das, was es gibt und schauen, was man machen könne. Grundsätzlich sehe sie sich als Stimme der Senioren und als Unterstützerin der vielen ehrenamtlich tätigen Menschen in Ennepetal.

Zuvor für Kreis Düren tätig

„Ich habe mir in zwei Jahren im Kreis Düren ein großes Netzwerk aufbauen können“, sagt die Ehrenamts- und Seniorenbeauftragte. Die Netzwerkarbeit habe für sie auch in Ennepetal höchste Priorität. Erste Projekte hat Inass Al-Jawari bereits in Planung. So möchte sie den Seniorenwegweiser „Leben in Ennepetal“ neu auflegen. „Ich würde auch gerne Seminare geben, zu verschiedenen Themen“, sagt sie. Doch das werde sie erst konkreter angehen, wenn sie die Kennenlernphase beendet habe.

Dass Inass Al-Jawari nun auch Stadtarchivarin ist, ergab sich zufällig. „Ich habe erfahren, dass die Stelle frei wird“, erzählt sie. Durch ihr Geschichtsstudium habe sie mit Archiven zu tun gehabt, die Arbeit habe ihr Spaß gemacht – „und ich mag auch Abwechslung“, so Inass Al-Jawari. Und so bewarb sie sich und erhielt den Zuschlag. Möglich wurde das, weil beide Arbeitsgebiete jeweils eine halbe Stelle umfassen. Der Bereich Gleichstellung, den Sabine Hofmann mit bearbeitete, wurde auf eine Vollzeitstelle ausgeweitet, da durch die Rückführung der Stadtbetriebe in die Kernverwaltung die Mitarbeiterzahl die dafür festgelegte Grenze überschreitet.

Inass Al-Jawari Kontaktdaten Als Ehrenamts- und Seniorenbeauftragte ist Inass Al-Jawari vom Rathaus ins Haus Ennepetal gezogen. Dort ist sie (ab 6. Januar) mittwochs bis freitags zu finden. Kontakt: 02333/979-113, E-Mail: ial-jawari@ennepetal.de. Im Stadtarchiv an der Kirchstraße 52 wird sie montags und dienstags erreichbar sein: 02333/979-322. Dort wird sie wie schon ihre Vorgängerinnen von Mitarbeiterin Gabriele Krüger unterstützt.

„Das ist eine Win-Win-Situation“, meint auch Stadt-Pressesprecher Hans-Günther Adrian. „Frau Al-Jawari hat eine volle Stelle und für die Stadt war die Stelle im Archiv relativ problemlos nachzubesetzen.“ Nicht zuletzt gibt es einige Überschneidungen der Tätigkeitsbereiche, denn viele Ehrenamtliche engagieren sich auch für die Stadtgeschichte.

Die Einführung der E-Akte im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung nennt die neue Archivarin als eine Aufgabe. Zudem habe sie das Ziel, verstärkt mit Schulen zusammenzuarbeiten, historische Bildungsarbeit zu betreiben. „Und ich würde mich freuen, wenn das Stadtarchiv zu einer bürgernahen Kultureinrichtung wird und sich auch mehr Jüngere dafür interessieren“, sagt sie.

Grundsätzlich hat Inass Al-Jawari in den ersten Wochen ihrer Tätigkeit in beiden Aufgabengebieten schon positive Erkenntnisse gewonnen: „Ich bin sehr beeindruckt, wie engagiert die Menschen in Ennepetal sind. Da macht die Arbeit noch mehr Spaß.“