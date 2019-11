Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat die Standorte für Blitzer in der Woche vom 25. bis 29. November bekanntgegeben.

Ennepe-Ruhr. Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat die Standorte für Blitzer in der Woche vom 25. bis 29. November bekanntgegeben.

Die Blitzer im Ennepe-Ruhr-Kreis vom 25. bis 29. November

Der Ennepe-Ruhr-Kreis überprüft regelmäßig das Tempo der Verkehrsteilnehmer. Für die Zeit vom 25. bis 29. November kündigt die Kreisverwaltung in folgenden Städten und an folgenden Punkten Messungen an:

Montag, 25. November

Hattingen: Marxstr., Hölter Busch, Essener Str.

Herdecke: Wittener Landstr., Dortmunder Landstr., Ender Talstr.

Ennepetal: Sonnenweg, B 483, Bransel

Dienstag, 26. November

Schwelm: B 483, Barmer Str., Kölner Str., Beyenburger Str.

Gevelsberg: Asbecker Str., Milsper Str., Haßlinghauser Str., Geerstr., Haßlinghauser Str.

Mittwoch, 27. November

Schwelm: Beyenburger Str., Berliner Str., Kölner Str.

Ennepetal: Loher Str., Hembecker Talstr., Breckerfelder Str.

Hattingen: Marxstr., Hölter Busch, Friedrichstr.

Donnerstag, 28. November

Sprockhövel: Schmiedestr., Brinkerstr., Kleinbeckstr.

Schwelm: Beyenburger Str., B 7, Berliner Str.

Herdecke: Wittener Landstr., Vaerstenberg, Dortmunder Landstr.

Freitag, 29. November

Ennepetal: Breckerfelder Str., Sonnenweg, Bransel

Gevelsberg: Feverstr., Haßlinghauser Str., Hagener Str., Breddestr.

Darüber hinaus ist auch an anderen als den genannten Stellen mit Kontrollen zu rechnen.

Bürger, die die Kreisverwaltung auf Straßen hinweisen möchten, auf denen aus ihrer Sicht eine erhöhte Unfallgefahr besteht, können sich an die Kreisverwaltung ( ) oder direkt an Jürgen Thomas (J.Thomas@en-kreis.de) wenden.