Die Biografie des Heinz-Jürgen Lenz (58)

Heinz Jürgen Lenz ist am 3. Juni 1961 in Schwelm geboren, ledig, evangelisch und bis heute in der Kreisstadt wohnhaft.

Er wuchs in der Kirchstraße auf – also mitten im Stadtzentrum – ging in Schwelm zur Schule und hat seine Mittlere Reife an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule abgelegt.

1977 begann er seine Verwaltungstätigkeit als Beamtenanwärter beim Ennepe-Ruhr-Kreis, war dort bis 1980 tätig, bevor er 1981 zur Stadt Hagen und dort ein Jahr später ins Angestelltenverhältnis wechselte.

Seit 1987 ist er bei der Kreisverwaltung Mettmann tätig und leitet dort aktuell die Stabsstelle Statistik und Kreisentwicklung.

In der Politik seiner Heimatstadt ist das langjährige CDU-Mitglied seit dem Jahr 2010 aktiv – zunächst als langjähriger sachkundiger Bürger, seit den Kommunalwahlen 2014 als Mitglied des Rats der Stadt Schwelm.

In der Freizeit ist er Fußballfan, geht gern auf Reisen und beschäftigt sich mit überregionaler Politik.