Der erste Packstation eröffnete DHL vor knapp 15 Jahren am Gevelsberger Hauptbahnhof.

Pakete DHL öffnet weitere Packstation in Gevelsberg

Gevelsberg. DHL eröffnet in Gevelsberg eine neue Packstation am Vogelsang. So kann man die Fächer nutzen.

Eine neue DHL-Packstation hat an der Hagener Straße 360 am Lidl-Markt in Gevelsberg ihren Betrieb aufgenommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.

Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 108 Fächer. Es ist die dritte DHL-Packstation in Gevelsberg. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App, die alle Services rund um das DHL-Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Die weiteren Stationen befinden sich am Hauptbahnhof, rechter Zugang zu Gleis 1, Jahnstraße 33.

Kunden können ihre Päckchen und Pakete zudem in den rund 23.500 Filialen und DHL-Paketshops abgeben und Sendungen auch direkt dort empfangen. Online gekaufte Versandmarken können Kunden mit dem Service der „Mobilen Paketmarke“ zudem in Filialen, DHL Paketshops, an Packstationen oder vom DHL-Zusteller während seiner Zustelltour ausdrucken lassen. Der Zusteller nimmt das frankierte Paket dann direkt mit. Unter https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen abrufen.

Weitere Informationen zu DHL Packstationen bietet die Webseite www.dhl.de/packstation.