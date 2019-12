Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Den Schwelmer Bürgern steht ein gutes Jahr bevor

Ich blicke mit Zuversicht in das neue Jahr. Die Erklärung für meinen Optimismus ist ganz einfach. Am 13. September 2020 werden in Nordrhein-Westfalen die Vertretungen der Städte, Gemeinden und Kreise sowie die Landräte und Bürgermeister neu gewählt. Das bedeutet für Schwelm, dass ein neues Stadtparlament und auch ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Politik alles daran setzen wird, dass die ersten Monate des Jahres für alle ein Erfolg sein werden. Denn wie sollen die Parteien in den Wahlkampf gehen, wenn sie nicht mit Erfolgen das Wahl-Volk umgarnen können.





Und ganz oben auf der Agenda der Politik in Schwelm stehen die Baustellen für die Neue Mitte Schwelm. Als da wären das Kulturzentrum, das Rathaus, die Weichenstellung für die neue Feuerwache am Ochsenkamp und natürlich auch die Schwelmer Bäderlandschaft. Bekanntlich ist das Hallenbad marode. Deshalb gibt es entsprechende Pläne im Rathaus, Ersatz zu schaffen neben dem Freibad am Ländchen.





Darum hier mein ganz privater Blick in die Glaskugel: Das Jahr 2020 wird für die Schwelmer Bürger ein gutes Jahr. Der erste Spatenstich für Rathaus und Kulturzentrum wird weit vor dem Wahlsonntag erfolgen. Die Grundsteuer B wird im kommenden Jahr auch nicht angehoben. Und es wird der Weg frei gemacht für den Neubau der Feuerwache in der Stadt und des Gerätehauses in Linderhausen. Alles Andere wäre für mich eine Überraschung. Denn ein Stillstand bei den vielen Bauprojekten wäre für alle Politiker kontraproduktiv. Ich freue mich deshalb auf 2020 und alles, was das Jahr bringen wird.