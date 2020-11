Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Maskenpflicht und Abstand halten. Corona hat Folgen für den Einkauf in unseren Innenstädten. So sieht’s in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal aus.

Ein Straßenmusiker sitzt mit dem Akkordeon auf den Beinen auf einem kleinen Hocker. Mit dicker Winterjacke spielt er am Freitagmorgen in der Schwelmer Fußgängerzone seine Lieder. An Menschen mangelt es nicht in der Einkaufsstraße. Nur erkennen kann man sie in der aktuellen Situation wohl schlecht. Abgesehen von Mütze und Schal tragen die Menschen auch ihren Mund-Nasen-Schutz. Dieser ist seit einiger Zeit sowohl in Teilen Schwelms, als auch Gevelsbergs unter freiem Himmel vorgeschrieben. Trotzdem besuchen die Schwelmer die lokalen Händler.

Mehr Lektüre für daheim: Stephanie Kaiser, stellv. Filialleiterin bei Bücher Köndgen Foto: Tim Berninghaus

Im Buchhandel profitiere man sogar von der aktuellen Lage. „Die Menschen können nicht in den Urlaub fahren und kaufen deshalb etwas zum Lesen oder zur Beschäftigung zuhause“, erklärt Stephanie Kaiser, aus der Buchhandlung „Bücher Köndgen“. Vor allem der Internet-Shop würde verstärkt in Anspruch genommen, erklärt die stellvertretende Filialleiterin weiter. So kann man zum Beispiel online einsehen, welche Bücher vorrätig sind und diese auch reservieren. Auch eine Bestellung über den Kommunikationsdienst „Whatsapp“ sei möglich. Des Weiteren versendet „Köndgen“ portofrei nach Hause. Die Maskenpflicht in der Fußgängerzone trifft auf Zustimmung in Schwelm. So berichten zwei Passantinnen, dass sie die Maskenpflicht als sinnvoll ansehen, wenngleich es teilweise etwas lästig sei, da man unter der Maske doch schlechter Luft bekäme. Angst haben die beiden Passantinnen beim Einkaufen in Zeiten der Pandemie nicht. „Solange alle Abstand halten und ihren Schnutenpulli tragen“, ergänzt eine der beiden.

Das Einkaufen ist in Pandemie-Zeiten trotzdem anders als gewohnt. Die Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Daniela Weithe, erklärt, dass die Schließung der Gastronomie dazu führe, dass Menschen nur noch gezielt in die Stadt gingen und das klassische „Bummeln“ somit eher nicht zustande käme. Sie berichtet jedoch auch, dass viele Händler die Pandemie als Chance nutzen. „Wir erleben, dass heimische Unternehmen Internetseiten erstellen oder auf Instagram vertreten sind“, berichtet sie. Damit bestätigt sie den Digitalisierungsschub, den auch die Universität Regensburg in der deutschen Einzelhandelsstudie 2020 gemeinsam mit den Kammern festgestellt hatte.

Kunden kaufen gezielt ein

„Die Menschen halten sich an die Maskenpflicht“: Tobias Fleischhauer, Filialleiter Intersport Reschop Gevelsberg Foto: Tim Berninghaus

In Gevelsbergs Fußgängerzone geht es am Donnerstag um 17.30 Uhr ruhig zu. Nur noch vereinzelt laufen Menschen durch die frühe herbstliche Dunkelheit. Im „Intersport Reschop“ lässt sich die Abstandsregelung an diesem späten Nachmittag problemlos einhalten. Die Verkaufsfläche ist groß. „Die Menschen halten sich an die Maskenpflicht, auch auf der Mittelstraße sind viele sehr verständnisvoll“, berichtet Tobias Fleischhauer, stellvertretender Filialleiter des Sportgeschäfts. Er erkenne, dass auch in Gevelsberg das „Bummeln“ wegfiele und die Menschen gezielt in den Laden kommen, um Sportartikel oder Winterbekleidung zu kaufen. Dem Weihnachtsgeschäft sieht er trotzdem zuversichtlich entgegen, da die persönliche Beratung im „Intersport Reschop“ von den Kunden sehr geschätzt würde.

Regeln gegen die Angst

Auf dem Marktplatz in Ennepetal ist Donnerstagvormittags Wochenmarkt. Eine kleine Schlange hat sich vor dem Reibekuchenstand gebildet. Alle halten 1,50 Meter Abstand. Auch in der Milsper Einkaufsstraße können die Abstandsregelungen problemlos eingehalten werden. Hier ist viel Platz. Eine Passantin erzählt, dass sie beim Einkaufen keine Angst vor dem Coronavirus habe, solange sich alle an die vorgeschriebenen Regeln halten. „In Ennepetal kann man den Abstand gut einhalten, deshalb finde ich es akzeptabel, dass es hier keine Maskenpflicht unter freiem Himmel gibt. In Gevelsberg ist eine Maskenpflicht in Teilen der Stadt aber auch okay, wenn die Menschen auf engem Raum herumlaufen“, meint die Passantin. Außerdem betont sie, dass sie den lokalen Einzelhandel unterstütze. Das gelte sowohl für Lebensmittel, als auch für Bekleidung, deshalb verzichte sie auf Onlinekäufe.

Die Fußgängerzone in Gevelsberg am späten Nachmittag. Nur noch vereinzelt laufen Menschen durch die frühe herbstliche Dunkelheit Foto: Tim Berninghaus

Derweil verteilt der Schreibwarenmarkt Askania Karten am Eingang, um die Zahl der Kunden kontrollieren zu können. Draußen anstehen müsse eigentlich nie jemand, berichtet Filialleiterin Graziella Bremicker. Die Kundenfrequenz habe durch die Pandemie nicht gelitten, erklärt sie weiter. Deshalb hoffe sie auch auf ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft.

Corona: Einkaufen ist anders als gewohnt

Der Blick in die Innenstädte des EN-Südkreises zeigte, Einkaufen läuft in Zeiten der Pandemie anders, als gewohnt. Doch bedeutet „anders“ gleichzeitig auch schlecht? Karina Brühmann, Sprecherin des Handelsverbandes NRW Südwestfalen, hat dazu einen Überblick über den Einzelhandel gegeben.

Profiteure

„Es gibt Branchen, die momentan gut laufen“, berichtete die Sprecherin. Dazu würde zum einen die Sport- und Outdoorbranche zählen. Zum anderen sei eine positive Auswirkung von Corona im Handel mit Unterhaltungselektronik und im Buchhandel zu erkennen. Das ließe sich darauf zurückführen, dass Urlaube zurzeit nicht möglich seien und eine Beschäftigung für zuhause gebraucht würde. Weitere Profiteure aus der Pandemie seien Baumärkte, Händler von Heimtextilien und der Möbelhandel. „Die Menschen investieren in die eigenen vier Wände“, so Brühmann. Allgemein könne man außerdem sagen, dass viele Händler online aktiv würden. Hier seien die Zuwächse am größten.

Innenstädte

Trotzdem, so erläutert die Sprecherin des Handelsverbandes, gingen die Menschen gezielter einkaufen. „Die Frequenz in den Innenstädten ist im Teil-Lockdown eine andere.“ Vor dem Teil-Lockdown schien es, als sei teilweise schon wieder eine gefühlte Normalität eingetreten, jetzt sei allerdings wieder weniger Aktivität in den Innenstädten zu beobachten