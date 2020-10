Da spielen wir nicht mit

Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie hier der Krisenstab des Kreises höchstselbst das ohnehin arg angekratzte Vertrauen der Menschen in Politik, Behörden und Medien massiv zerstören will. Ganz davon abgesehen, dass die Behörde laut Informationsfreiheitsgesetz ohnehin dazu verpflichtet wäre, die Namen der Einrichtungen – zur Not auf Basis täglicher telefonischer Nachfragen oder gerichtlicher Entscheidungen– herauszugeben, ist aus meiner Sicht gerade beim Thema Corona eine maximale Transparenz gefordert.

Die Begründung, dezidierte Maßnahmen für jede Einrichtung aufzulisten, übersteige das Leistbare, ist vorausschauend vielleicht noch vertretbar. Das fordert aber auch niemand. An dem Tage, an dem der Krisenstab sich dazu entschlossen hat, die Öffentlichkeit an dieser Stelle auszusperren, waren eine Kita in Witten sowie ein Altenheim in Gevelsberg auf der Liste. Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass zwei Namensnennungen den Rahmen des Machbaren sprengen. Diese Namen sind auch ohne die dezidierten Maßnahmen für die Eltern beziehungsweise die Angehörigen eine wichtige Information, dass es einer Einrichtung, die ihre Verwandten direkt betrifft, Corona-Fälle gibt.

Ich glaube, dass die Wahrheit in einem weiteren Satz liegt: „Es würde die Mitarbeiter derzeit aber einfach überfordern, an dieser Stelle mit den Verantwortlichen der Einrichtungen auch noch eine Diskussion darüber zu führen, ob wir die Einrichtung in der Presse namentlich nennen können.“ Die Antwort ist ganz einfach: Kein Mitarbeiter muss Diskussionen führen, denn der Gesetzgeber hat klar geregelt, dass bei Dingen von öffentlichem Interesse auch Ross und Reiter genannt werden müssen. Andernfalls hieße das ja, dass Kita- und Altenheimleitungen oder die Verantwortlichen bei deren Trägern einen derartigen Einfluss auf eine Behörde nehmen könnten, dass diese versucht, gesetzliche Aufträge so elegant wie möglich zu umschiffen. Das wäre ein Skandal.

Ohnehin ist der Schaden, der mit einer solchen Entscheidung einhergeht, kaum wieder gut zu machen. Diejenigen, die Vernunft predigen und Vertrauen in ihre Arbeit fordern, gießen Wasser auf die Mühlräder von Verschwörungstheoretikern und Coronaleugnern, die ohnehin ein Komplott zwischen Politik, Verwaltung und den Medien wittern. Ein solche Absprache gibt es nicht. Und wir spielen dieses Spiel nicht mit, weil die Menschen ein Recht darauf haben, zu wissen, wo in ihrem direkten Umfeld eine potenziell tödliche Krankheit ausbricht. Wir werden weiter für Transparenz kämpfen.