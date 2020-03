Sah am Montag noch alles danach aus, dass die Taubenväter ihre Ü30-Party wie geplant durchziehen, hat sich die Situation zwei Tage später grundlegend geändert. Um 10.20 Uhr versandte Stefan Biederbick an die Mitglieder des Vereins „Menschen helfen Menschen“ die Nachricht, dass die Benefizveranstaltung, die am kommenden Samstag, 14. März, in der Aula Alte Geer stattfinden sollte, abgesagt ist. Grund: Die Ausbreitung des Coronavirus’.

Biederbick, der die Feier, auf der Jahr für Jahr Geld für den guten Zweck gesammelt wird, maßgeblich organisiert, betont, wie schwer er sich mit diesem Schritt getan hätte. „Aber das Risiko ist zu groß. Wir wollen unsere Gäste nicht einer möglichen Ansteckungsgefahr aussetzen“, sagt er. Die Party hätte zwar problemlos stattfinden können, weil selbst bei ausverkauftem Haus deutlich weniger als 1000 Menschen in der Aula gewesen wären, „allerdings sind alle Gäste dort auf sehr engem Raum“, betont Stefan Biederbick. Es wäre ein schlechtes Signal, die Feier bei der aktuellen Gefährdungslage durchzuführen.

Entwicklung ist kaum absehbar

Die Absage sei dennoch keiner Panik oder Hysterie geschuldet, sondern eine gut begründete Vorsichtsmaßnahme, um die Gäste auf der Party nicht in die Infektionsgefahr zu bringen. Außerdem sei es aktuell kaum absehbar, wie sehr sich die Situation bis Samstag noch verschärft. „Es bringt auch nichts, wenn wir eine Party veranstalten, auf der wir für den guten Zweck sammeln und am Ende kommt kein Geld zusammen, weil die Gäste aus Angst nicht kommen.“ Ebenso könnten Helfer ausfallen, so dass beispielsweise die Theken nicht mehr adäquat besetzt sind, um die Gäste zu bedienen.

All dies führte dazu, dass die Taubenväter es als wenig sinnvoll erachtet haben, die Feier durchzuziehen und möglicherweise als diejenigen in die Gevelsberger Geschichte einzugehen, auf deren Veranstaltung sich das Virus verbreitet hat. Wie schnell das geht, zeigt der Karneval in Heinsberg.

Karten behalten ihre Gültigkeit

Doch die Party soll nachgeholt werden. „Stand jetzt schwebt uns ein Termin im Herbst vor. Dafür geben wir alle Daten rechtzeitig bekannt“, sagt Stefan Biederbick. Die Karten, die die Gäste bereits gekauft haben, behalten ihre Gültigkeit. Wer seine Tickets zurückgeben möchte, kann dies bei dem Taubenvater tun, bei dem er sie gekauft hat und bekommt das Geld erstattet. Diejenigen, die ihre Karten bei den beiden Vorverkaufsstellen geholt haben, können diese in der Firma Gebauer in der Gewerbestraße 5 abgeben.