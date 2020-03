Coronavirus Gevelsberg: Auch private Veranstaltungen absagen

Die Stadt Gevelsberg sagt ab sofort alle nicht notwendigen eigenen Veranstaltungen bis einschließlich 19. April 2020 ab. Das gilt sowohl für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen als auch für Veranstaltungen im Freien. Die Lage zum weiteren Vorgehen nach diesem Datum wird rechtzeitig neu bewertet. Ob eine Veranstaltung im Stadtgebiet, bei der nicht die Stadt Gevelsberg Veranstalter ist, stattfinden kann, prüft das Ordnungsamt der Stadt Gevelsberg individuell und konsequent nach der Erlasslage. Jedoch bittet die Stadt Gevelsberg alle Veranstalter – einschließlich Privatpersonen – eindringlich darum, freiwillig auf jegliche Veranstaltungen, die über den unmittelbaren privaten Interaktionsbereich hinausgehen, zu verzichten.

Termine nach Vereinbarung

Ab dem heutigen Montag können Termine im Rathaus und sämtlichen Nebenstellen nur noch nach telefonischer Terminvereinbarung stattfinden. Ohne Termin werde es keinen Zugang zum Rathaus sowie der Nebenstellen geben können; offene Sprechstunden fänden nicht mehr statt.

Die Stadt bittet die Bürger darum, sich zwecks Terminvereinbarung an die entsprechende Sachbearbeitungsstelle oder an die Bürgerinformation (02332/7710) zu wenden. Die Stadt Gevelsberg bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich wann immer möglich per Telefon, E-Mail oder Brief an die Verwaltung zu wenden.