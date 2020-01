Nach dem Coronavirus-Verdacht an einer Privatschule in Iserlohn ist die Angst vor dem Tod bringenden Virus vor den Toren des Ennepe-Ruhr-Kreises angekommen. Der Verdachtsfall, bei dem ein chinesischer Schüler über Symptome wie Bauch- und Halsschmerzen geklagt hatte, bestätigte sich zum Glück nicht, zeigt allerdings deutlich, wie real die Gefahr des Virus’ aus dem Reich der Mitte ist. Der Ennepe-Ruhr-Kreis mahnt zu Besonnenheit.

80 Tote und fast 2800 Infizierte in China, ausverkaufte Atemmasken in Paris und mögliche erste Verdachtsfälle in Deutschland – der Coronavirus sorgt weltweit für Schlagzeilen und Verunsicherung. Während in China die Bewegungsfreiheit von rund 45 Millionen Menschen eingeschränkt wurde, um das weitere Ausbreiten einzuschränken, fragen sich auch die Bürger im Ennepe-Ruhr-Kreis, wie gefährlich das Virus für sie werden könnte.

Achtung: 14 Tage Inkubationszeit

Erste Auswirkungen gibt es bereits in Witten: Der Coronavirus verhindert den Besuch chinesischer Schüler in Witten. Auf Einladung der Hardenstein-Gesamtschule sollten diese eigentlich Richtung Ennepe-Ruhr-Kreis aufbrechen. Angesichts der aktuellen Lage dürfen sie aber jetzt nicht ausreisen.

Beim Einschätzen der derzeitigen Lage orientieren sich Amtsärztin Dr. Sabine Klinke-Rehbein und Dr. Michael Laubmeister, Ärztlicher Leiter des Rettungsdiensts, an den aktuellen Aussagen des Robert-Koch-Instituts. „Die Experten bewerten die Gefahr für die deutsche Bevölkerung nach wie vor als ,sehr gering’. Auch deshalb, weil Flughäfen, über die das Virus am wahrscheinlichsten ankommen könnte, dank stetiger Übungen sehr gut gewappnet sind.“

Neben Besonnenheit und Ruhe sei bei Virenlagen dieser Art auch Wachsamkeit gefordert. Denn wenn der Coronavirus nach Deutschland eingeschleppt werden sollte, sei es wichtig, ihn so früh wie möglich zu erkennen. „Fieber, Husten, Atemnot und eventuell eine Lungenentzündung in Kombination mit einem Aufenthalt insbesondere im Risikogebiet der chinesischen Provinz Hubei sollten für Betroffene Anlass sein, um das Krankheitsbild abklären zu lassen“, sagt Dr. Klinke-Rehbein.

Die richtige Entscheidung in diesen Fällen sei der Weg in die Notaufnahme eines Krankenhauses. „Vor dem Betreten des Gebäudes sollten die Mitarbeiter entsprechend vorgewarnt werden“, unterstreicht die Amtsärztin. Ebenfalls wichtig zu wissen: Die Inkubationszeit – also der Zeitraum zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit – beträgt bis zu 14 Tage.

Viele Geschäftsverbindungen

Wahrscheinliche Fälle die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten, würden in Isolierzimmern behandelt, ihr Umfeld überprüft. Zahlreiche heimische Unternehmen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis pflegen intensive Wirtschaftsbeziehungen nach China und entsenden regelmäßig Mitarbeiter nach China. Ebenso – das zeigt das Beispiel der Wittener Gesamtschule – gibt es über die Geschäftsbeziehungen hinaus viele Verbindungen in den fernen Osten auf den unterschiedlichsten Ebenen.