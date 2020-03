Schwelm/Gevelsberg. Coronavirus: Keine Versammlungen der Feuerwehren in Schwelm und Gevelsberg. Krankenhaus verbietet die Besuche Felix Keßler sagt Empfang ab.

Das Coronavirus und seine Auswirkungen vor Ort: Damit die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet bleibt, sagen sowohl die Feuerwehr Schwelm als auch die Gevelsberger Feuerwehr ihre Jahreshauptversammlungen ab. Das Schwelmer Krankenhaus streicht alle öffentlichen Veranstaltungen und führt Besuchsregeln ein. Auch an weiteren Stellen gibt es erste Coronavirus-Absagen.

Feuerwehr

Wie bereits am Dienstag berichtet, hat die Schwelmer Wehrführung um Feuerwehrchef Matthias Jansen die Jahreshauptversammlung, die für Freitag, 6. März, geplant war, abgesagt. Grund: Befindet sich in diesem Raum ein Corona-Verdachtsfall, sind Feuerwehr und Rettungsdienst für die gesamte Stadt in Quarantäne und damit lahm gelegt.

Nun zieht die Gevelsberger Feuerwehr nach. Auch sie sagt ihre Jahreshauptversammlung, die ebenfalls am Freitag, 6. März, stattgefunden hätte, ab. „Eine solche Vollversammlung der Feuer- und Rettungskräfte würde – schon im Fall eines einzelnen Anfangsverdachtes auf eine Infektion mit COVID 19 – eine mehrtägige Quarantäne auslösen, die die Funktionsfähigkeit der gesamten Wehr einschränken könnte“, teilt die Stadt Gevelsberg mit. Weil es sich bei der Veranstaltung um eine feuerwehrinterne Versammlung handelt, die inhaltlich auch zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr stattfinden kann, hat sich die Wehrleitung um Uwe Wolfsdorff und seinen Stellvertreter Rüdiger Kaiser in Abstimmung mit Bürgermeister Claus Jacobi für eine Absage entschieden.

Infobox Wie schütze ich mich vor Viren? Hände waschen und vom Gesicht fern halten. Dazu die Hände mit Seife mindestens 20 Sekunden unter fließendem Wasser waschen. Hygienisch husten. Das heißt: nicht in die Hand sondern in den Ärmel. Zum Niesen ein Einwegtaschentuch verwenden und danach ordentlich entsorgen. Anschließend die Hände gründlich waschen. Kein Händeschütteln. Um eine Verteilung etwaiger Viren einzudämmen – das betrifft auch die aktuell kursierenden Grippe-Viren – empfiehlt es sich generell auf den Brauch des Händeschüttelns zu verzichten. Abstand halten. Möglichst mindestens einen Meter Abstand zu kranken Personen halten, um eine Tröpfcheninfektion zu vermeiden. Dies gilt ebenso bei Grippe und anderen Virus-Erkrankungen, die auf diesem Übertragungsweg von Mensch zu Mensch weitergegeben werden können.

„Diese Vorsichtsmaßnahme wurde in der Abwägung getroffen, dass die Kameradinnen und Kameraden tagtäglich im Einsatz für die Bevölkerung ihren wertvollen Dienst verrichten und nicht durch einen möglichen Infektionsverdacht an ihrer Arbeit gehindert werden sollen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Gleichzeitig sollen der Neubürgerempfang, der Jahresempfang und weitere öffentliche Veranstaltungen in städtischer Regie jedoch wie geplant stattfinden. Das könne sich jedoch je nach Corona-Lage ändern.

Krankenhaus

Das Helios-Klinikum Schwelm sagt bis auf Weiteres alle Patientenveranstaltungen und Klinikbesuche von gefährdeten Patientengruppen ab. Darunter fallen neben den Vortragsabenden die Kreißsaalführungen und die Kindergartenführungen. „Mit dieser Entscheidung folgen wir der aktuellen Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Bei den Veranstaltungen des Klinikums nehmen in aller Regel ältere Menschen beziehungsweise Menschen mit Grunderkrankungen teil“, teilt die Klinik mit. Als Gesundheitsanbieter sieht sich das Krankenhaus darum in der Pflicht, kein unnötiges Risiko für Patienten und Besucher einzugehen und möchte mit der Absage die Gefahr von Infektionsübertragungen verhindern. Das Klinikum wird darüber informieren, sobald die Veranstaltungen wieder stattfinden.

Jahresempfang

Auch das Parteienbündnis „Gevelsberg gemeinsam“ sagt seinen Jahresempfang ab, auf dem sich der Bürgermeisterkandidat Felix Keßler am Sonntag in der Sportalm vorgestellt hätte. „Es hat bereits einige Absagen für die Teilnahme an dem Empfang wegen Angst vor Corona gegeben“, teilt Annette Bischoff, Geschäftsführerin der Gevelsberger Grünen, für das Bündnis mit. Und weiter: „Wir halten einen verantwortungsvollen Umgang mit der Thematik für angemessen, zumal die Ehefrau von Felix Keßler hochschwanger ist.“ Im Sommer sei ein buntes Familienfest mit dem Kandidaten geplant, zu dem alle Gevelsberger eingeladen sind.