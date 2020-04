Der Verein Chance e.V. will die Lebenssituation vom Menschen in Peru und Kenia verbessern. Mit Spendengeldern wird Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. Jüngstes Projekt ist die Rettung von Regenwald in Peru. Das Bild zeigt Jens Bergmann (in Lederhose) mit Yánesha-Indianern in Zentralperu.