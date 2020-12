Corona-Tagebuch: Ennepetaler Seniorin setzt auf WhattsApp

Morgens beobachte ich von meiner Wohnung aus den Sonnenaufgang, und wenn er besonders schön aussieht, dann fotografiere ich ihn. Diese Fotos schicke oft meinen Freundinnen. Es ist einfach toll, wenn so der Tag beginnt.







In diesen Corona-Zeiten halte ich viele Kontakte per WhatsApp und Facebook. Im Frühjahr habe ich für Bekannte Nasen- und Mundmasken genäht. Corona betrifft uns ja alle. Obwohl der Nähtreff im Voerder Eck als auch die Kochgruppe im Gemeindehaus an der Johanneskirche – ich gehöre zu beiden Gruppen – wegen der Pandemie ausfallen, kenne ich keine Langeweile. Ich sitze in meinem „Ideenzimmer“ an der Nähmaschine, nähe Taschen, auch für Handys und viele andere Dinge oder ich sticke.





Eigentlich wäre ich jetzt mit meiner Gevelsberger Freundin in Berlin, um die Weihnachtsmärkte zu besuchen. Das haben wir schon oft gemacht. Es war immer schön. Die Weihnachtsmärkte fallen in diesem Jahr aus. Ich verstehe das, denn Gesundheit geht vor. Schön, dass wir beide im Sommer noch eine Kreuzfahrt auf dem Rhein von Köln nach Straßburg unternehmen konnten.







Regelmäßig gehen wir, eine fünfköpfige Frauengruppe, auf Reisen. Das seit ungefähr 40 Jahren. „Knallerfrauen“ nennen wir uns. In diesem Jahr fiel alles aus. Von „Trallafitti-Machen“ sprechen wir, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Ich freue mich, wenn wir wieder im Zug sitzen können und alle auf das Reiseziel und das Hotel gespannt sind. An Samstagen geht es oft auch mit der Bahn in die benachbarten Großstädte. Aber nicht in diesen Zeiten.







Meine Familie ist weit verstreut. So werde ich Weihnachten bei meiner Tochter im Westerwald verbringen. Mein in Rüggeberg wohnender Enkel Malte fährt mich dort hin. In Corona-Zeiten ist ja vieles anders, aber unglücklich bin ich nicht. Ich habe eine warme Wohnung und immer was zu essen. Das ist doch das wichtigste.

-------

Brunhilde Tiegs (83) wohnt in der Hinnenberger Straße und ist in Voerde bekannt. Die Witwe hat drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, und neun Enkel. Der Heimatverein Voerde und das Geschehen im Dorf liegen ihr am Herzen. Für den Shanty-Chor hat sie vor Jahren T-Shirts bestickt. Brunhilde Tiegs ist nämlich in Voerde geboren, ist dort konfirmiert worden und hat auch dort geheiratet.

Aufgezeichnet von Hans-Jochem Schulte