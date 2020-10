Corona Schwelm: Das gilt bei Hochzeiten und Beerdigungen

Schwelm. Der EN-Kreis ist jetzt Corona-Risikogebiet: Rathaus Schwelm informiert Bevölkerung über unmittelbare Auswirkungen der steigenden Infektionszahlen.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist Corona-Risikogebiet: Im Zusammenhang mit den verschärften Regeln hat das Rathaus wichtige Hinweise veröffentlicht. Die Stadt Schwelm informiert darüber, dass

sie ab Mittwoch, 21. Oktober, bis auf Weiteres bei Hochzeiten im Haus Martfeld nur noch 25 Personen zulässt (einschließlich Brautpaar und Trauzeugen). Alle während der Trauung Anwesenden müssen auch während der Trauung Mund und Nase bedecken. Das Standesamt informiert die Verlobungspaare. Wegen der Pandemie musste die Zahl der Nutzer bereits vor Monaten von vorher bis zu 100 auf 50 Gäste begrenzt werden. Das aktuelle Geschehen macht die Einschränkung auf 25 Personen notwendig.

sie in Absprache mit den Technischen Betrieben Schwelm die Anzahl der Trauergäste auf Beerdigungen in der Trauerhalle auf maximal 20 Personen einschränkt. So ist ein Abstand von 1,5 m jederzeit einzuhalten. Es besteht Maskenpflicht während des gesamten Aufenthalts in der Trauerhalle – auch am Sitzplatz. Zur Vermeidung einer risikobehafteten Aerosolbildung ist das Singen während der Trauerfeier untersagt. Gebets- und Gesangbücher werden nicht ausgelegt. Der am Eingang befindliche Desinfektionsspender ist zu nutzen. Die Ablageflächen der Bänke werden nach den Trauerfeiern desinfiziert. Zur Dokumentation haben alle Anwesenden die bereitliegenden Namens- und Adresslisten auszufüllen. Die Gesamtanzahl der Menschen, die an einer Bestattung teilnehmen, wird auf 50 Personen (inkl. der oben genannten 20 Trauerhallengäste) begrenzt. Auf dem Weg zur Grabstätte und am offenen Grab sind die notwendigen Abstände einzuhalten. Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen wird dringend empfohlen. Die Bestatter haben die Pflicht, für die Einhaltung der Regeln inkl. der Sitzverteilung Sorge zu tragen.

Die Verwaltungsleitung und der Stab außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Schwelm verweisen auf das steigende Infektionsgeschehen und die damit für den Einzelnen wie für die Allgemeinheit verbundenen Gefahren. Sie bitten um Verständnis und appellieren an jedermann, die Regeln unbedingt einzuhalten.