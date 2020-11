Corona lässt Haushalt in Schwelm ins Minus rutschen

Corona hat den Haushalt der Stadt Schwelm ins Minus rutschen lassen. Die Kämmerei rechnet mit einem Defizit von rund 12,4 Millionen Euro für das Jahr 2020.

Was die Politiker und Bürger schon geahnt haben, legt die Verwaltung jetzt schwarz auf weiß in einer Vorlage für den Rat der Stadt auf den Tisch. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie kommen die Stadt teuer zu stehen. Der Controlling-Bericht für das Haushaltsjahr 2020 (Prognose zum Stand: 30.09.2020) weist für das Jahresergebnis einen Fehlbetrag von 12.380.850,24 Euro aus. Dies bedeutet gegenüber der ursprünglichen Planung eine Verschlechterung von 12.600.022,24 Euro.

Darin enthalten sind Corona-bedingte Auswirkungen von rund 12,3 Millionen Euro. „Die Verschlechterungen beruhen somit zu einem großen Teil auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie“, ist der vom Ralf Schweinsberg unterschriebenen Vorlage der Verwaltung zu entnehmen. Der Beigeordnete spricht von einer Momentaufnahme.

Das Minus im Stadtsäckel wäre sogar noch um einige Hunderttausend Euro schlechter ausgefallen, wenn es im Asylbereich seit März 2020 nicht einen Stopp der Neuzuweisungen gegeben hätte. „Die Position wird günstiger und zwar um rund 421.000 Euro. Statt der geplanten 180 Personen erhalten aktuell nur 129 Personen tatsächlich Leistungen“, erläutert Kämmerin Marion Mollenkott auf Nachfrage dieser Zeitung. Für Mehrkosten bei den Personalaufwendungen sorgen die im Zuge der Umsetzung der Corona-Schutzverordnung anfallenden Kontrollen des Ordnungsamtes. Der ursprünglich geplante Abbau von Überstunden und Urlauben lässt sich nicht realisieren.

Ohne Corona Haushalt ausgeglichen

Die Corona-Pandemie macht auch vor den Toren von Schwelm nicht Halt. Wegen weggebrochener Gewerbesteuereinnahmen ist der Haushalt der Stadt Schwelm tief in die roten Zahlen gerutscht. Foto: Bernd Richter / WP

Den größten Posten in der Rechnung macht die weggebrochene Gewerbesteuer aus. Bereits Ende April hatte Kämmerin Marion Mollenkott von einem Einbruch bei der Gewerbesteuer von 50 Prozent und Mindereinnahmen von elf Millionen Euro gesprochen. „Die Unterstützungsleistungen für die Ausfälle der Gewerbesteuererträge sind zwar bereits angekündigt, eine genaue Höhe oder ein Bescheid liegen noch nicht vor. Aus diesem Grund sind diese Erstattungen noch nicht in den Bericht eingeflossen“, ist in der Vorlage nachzulesen. Gäbe es keine Corona-Pandemie, wäre die Finanzwelt 2020 in Schwelm aus Sicht der Verwaltung in bester Ordnung. Nach Isolierung der Corona-bedingten Auswirkungen ist man im Rathaus zuversichtlich, „weiterhin ein positives Jahresergebnis erwirtschaften zu können“, schließt die Vorlage NR. 178/2020.

FDP-Antrag: Ratssitzungen ins Internet übertragen

Der Rat der Stadt Schwelm kommt am Donnerstag, 10. Dezember , um 17 Uhr zu seiner öffentlichen Sitzung zusammen. Das Treffen findet erneut unter Coronaschutzbestimmungen in der Eventhalle Schwelm in der Eisenwerkstraße statt.

An diesem Tag wird auch ein Antrag der FDP-Fraktion beraten. Der sieht vor, dass ein Konzept erarbeitet wird, um den öffentlichen Teil der Ratssitzungen im Internet zu streamen.

FDP-Chef Michael Schwunk begründet den Antrag: „Schon aufgrund der Pandemie werden die Ratssitzungen auf absehbare Zeit weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das Internet stellt jedoch eine gute Möglichkeit dar, die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar an der Stadtpolitik teilhaben zu lassen. So wird nicht nur eine bessere Transparenz ermöglicht, sondern auch Kontrolle der Kommunalpolitik gewährleistet. Zudem wird gerade den Ratsmitgliedern eine digitale Teilnahme ermöglicht, die als Risikogruppe während der Pandemie nicht an den Sitzungen teilnehmen können.“