Miteinander und mit den eigenen Bedürfnissen jeden Tag aufs Neue in Kontakt zu bleiben, ist die tägliche Herausforderung, vor die Paare in ihren Partnerschaften aktuell gestellt sind. Um diese Herausforderung annehmen zu können, hat das Evangelische Beratungszentrum (EBZ) des Evangelischen Kirchenkreises Schwelm Anregungen zusammengestellt. Alexandra Krüger vom EBZ gibt hier Tipps zu „Balanceakt in Kontakt zu bleiben: Paare und Partnerschaft in der Corona-Pandemie“.

Sicherheit durch Absprachen

Schaffen Sie sich als Paar eine Alltagsstruktur und treffen Sie konkrete Absprachen, wer für was zuständig ist und was zu erledigen ist:

Was benötigt die Person, die Homeworking und Kinderbetreuung übernimmt?

Was braucht die Person, die in existenziellen Berufen tätig ist oder weiter arbeiten geht?

Wer klärt von uns, wie wir an Hilfe und Unterstützung zu unserer Absicherung kommen?

Wann hat jeder von uns auch Zeit, für sich allein zur freien Verfügung und Gestaltung?

Wechseln sich Geben und Nehmen bei uns immer wieder ab oder gibt es eine Schieflage, die gerade nötig und wichtig ist oder kleiner Veränderungsschritte bedarf?

Gemeinsame Aktivitäten

Wunschglas: Jeder schreibt jeweils eine konkrete Aktivität mit dem Partner auf einen kleinen Zettel ohne vorherigen Austausch und wirft sie in das Glas. Im vereinbarten Rhythmus wird abwechselnd eine Aktivität gezogen und in die Tat umgesetzt.



Infobox Schneller Draht zu Rat und Hilfe Hilfe gibt es auch: Telefonische Beratung im EBZ unter 02333/ 60 97 -0 oder Telefonseelsorge 0800/111 0 111 Im Ev. Beratungszentrum in Ennepetal und den Außenstellen in Niedersprockhövel und Witten wird in den verschiedeneren Bereichen Paarberatung und Paartherapie angeboten. Einmal im Jahr veranstaltet das EBZ ein Paarseminar als Gruppenangebot mit dem Titel: Miteinander neue Wege gehen – wenn Paare sich neu begegnen. Einen besonderen Schwerpunkt hat die Paar- und Sexualberatung und Beratung bei ungewollter Kinderlosigkeit im Bereich für Schwangerschaft, Paare und junge Familie.

Collage der Lieblingsmomente: Aus ihren Fotos, Zeitschriften und anderen kreativen Materialien gestalten Sie eine gemeinsame Collage, nachdem Sie sich Ihre Momente jeweils erzählt haben.

Ein Urlaubsmoment: Entführen Sie abwechselnd ihren Partner bzw. ihre Partnerin an Ihren Lieblingsurlaubsort und gestalten Sie die Zeit mit Musik, Dekoration, Bildern, Kleidung und einem landestypischen Essen.

Kommunikation

Die Schallplatte aus immer wiederkehrenden Songs an Vorwürfen unterbrechen: Machen Sie deutlich, dass Sie sich jetzt gerade nicht mehr wohlfühlen und zu einem späteren Zeitpunkt das Gespräch fortsetzen wollen.

Blackbox: Werfen Sie die Themen ihrer Partnerschaft in einen Karton, bei denen Sie sich aktuell eine Verschnaufpause gönnen wollen. Benennen Sie kurz das Thema, halten es mit einem Stichwort auf der Karte fest. Diese Themen sind Zukunftsmusik.

VW-Regel Vorfahrt geben: Konflikte und Auseinandersetzungen lassen sich deeskalieren, wenn Sie Vorwürfe in Wünsche verwandeln.

5:1 Beziehungs-Glückprinzip (John Gottmann): Achten Sie darauf, sich im Verhältnis fünfmal etwas Liebes, Positives, Komplimente, zu einmal Kritik üben zu sagen.

Chancen erkennen

Welche Möglichkeiten ergeben sich gerade jetzt in unserem Alltag, die sonst zu kurz kommen?

Welche Fähigkeiten und Ressourcen erlebe ich bei mir und meinem Partner bzw. Partnerin in der Bewältigung der aktuellen Situation?

Wenn wir als Paar in einem Jahr auf diese Corona-Pandemie zurückblicken – möchten wir gerne über uns folgendes sagen …