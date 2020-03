Ennepe-Ruhr. Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind 146 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Kreisverwaltung gibt auf Youtube Einblicke in die Diagnostikstation.

Was gibt es Neues zur Corona-Pandemie? Was sollten Sie wissen, wenn Sie eine Behörde besuchen wollen?

Aktuelle Zahlen

Im Ennepe-Ruhr-Kreis ist seit dem 10. März bei insgesamt 201 Bürgern das Corona Virus nachgewiesen worden. Aktuell sind 146 erkrankt. Die Betroffenen wohnen in Ennepetal (6), Gevelsberg (15), Hattingen (25), Herdecke (12), Schwelm (28), Sprockhövel (13), Wetter (10) und Witten (37). Stationär behandelt werden in den Krankenhäusern im Kreis aktuell neun Corona-Patienten. Einer von ihnen wird intensivmedizinisch betreut.

55 Bürger im Kreisgebiet gelten inzwischen als von Corona geheilt. Sie kommen aus Breckerfeld (2), Ennepetal (3), Gevelsberg (6), Hattingen (11), Herdecke (8), Schwelm (1), Sprockhövel (6), Wetter (6) und Witten (12). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei einer Person.

Als begründete Verdachtsfälle gelten momentan 291 Bürger. Sie verteilen sich auf Breckerfeld (8), Ennepetal (24), Gevelsberg (24), Hattingen (57), Herdecke (27), Schwelm (34), Sprockhövel (29), Wetter (15) und Witten (73). Für die bestätigten Fälle sowie für die begründeten Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt die Vorgabe der Quarantäne für 652 Personen im Kreis.

Ennepe-Ruhr-Kreis

Als Erfolg wertet die Pressestelle der Kreisverwaltung ihren Premierenfilm, der Ende letzter Woche auf Youtube veröffentlicht wurde (https://www.youtube.com/watch?v=iZZp0LCrCBM). „Fast 3.400 Menschen haben sich in den letzten fünf Tagen in bewegten Bildern angesehen, wie die stationäre Diagnostikstation am Schwelmer Kreishaus arbeitet“, freut sich Drehbuchautorin und Kamerafrau Kira Scheven über die Resonanz.

Auf ihrer Internetseite (www.en-kreis.de) liefert die Kreisverwaltung umfangreiche und aktuelle Informationen über das Coronavirus. Dazu zählen Angaben zum mobilen und stationären Testverfahren durch das Gesundheitsamt ebenso wie Details über das Corona Behandlungszentrum in Witten, die Bürgertelefone der Stadtverwaltungen und Beratungsangebote des Sozialpsychiatrischen Dienstes, der Wirtschaftsförderung und der Frauenberatung.