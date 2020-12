Corona im EN-Kreis: 58 Neuinfizierte in 24 Stunden

Ennepe-Ruhr. Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 5061 bestätigte Corona-Fälle. So ist die Situation in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal.

Was gibt es Neues zur Corona-Pandemie?

Aktuelle Zahlen

Was gibt es Neues zur Corona-Pandemie im Ennepe-Ruhr-Kreis? Von Anfang an halten wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden und berichten weiter.

Aktuelle Zahlen

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 5061 bestätigte Corona-Fälle (Stand Mittwoch, 16. Dezember), von diesen sind aktuell 918 infiziert, 4052 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 58 gestiegen.

Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, ist im Kreisgebiet mit einem Wert von 188,21 im Vergleich zum Vortag nahezu unverändert (190,37).

Patienten in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 80 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 15 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 4 werden beatmet.

Erkrankte

Die aktuell 918 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (11), Ennepetal (60), Gevelsberg (90), Hattingen (235), Herdecke (59), Schwelm (85), Sprockhövel (101), Wetter (41) und Witten (236).

Verstorbene

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 4 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Verstorben sind zwei Bewohner des Hattinger Pflegeheims St. Mauritius – ein 94-jähriger Mann und eine 70-jährige Frau – sowie eine 80-jährige Sprockhövelerin und eine 83-jährige Wittenerin. Letztere lebte zuletzt im Wittener AWO-Pflegeheim Egge.

Die Zahl der mit oder an einer Corona-Infektion verstorbenen Menschen ist damit auf 91 gestiegen. Sie kommen aus Breckerfeld (3), Ennepetal (7), Gevelsberg (13), Hattingen (14), Herdecke (29), Schwelm (5), Sprockhövel (7), Wetter (3) und Witten (10).

Gesundete

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (109), Ennepetal (382), Gevelsberg (500), Hattingen (677), Herdecke (363), Schwelm (378), Sprockhövel (245), Wetter (270) und Witten (1128).

Personen in Quarantäne

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 3196 (Vortag 2960) Personen im Kreis.

Schulen, Kitas und Heime

Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind nach wie vor mehrere Pflegeheime von größeren Corona-Ausbrüche betroffen. Dies sind das Hans-Grünewald-Haus in Gevelsberg, die Einrichtungen St. Josef und St. Mauritius in Hattingen, das Haus am Quell in Sprockhövel sowie das Wittener Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser und das Seniorenhaus Witten-Stockum.

In einigen Schulen befinden sich einzelne Schüler oder Klassen aufgrund von Corona-Infektionen im Distanzunterricht. Auch in manchen Kindertagesstätten im Ennepe-Ruhr-Kreis sind Gruppen oder ganze Einrichtungen geschlossen, weil sich einzelne Kinder oder Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert haben.

Betroffen im Südkreis sind folgende Schulen: Ennepetal: Grundschule Büttenberg, Berufskolleg des EN-Kreises; Gevelsberg: Grundschulen Pestalozzi und Georg Müller; Schwelm: Grundschule Nordstadt, Realschule, Märkisches Gymnasium; Sprockhövel: Grundschule Haßlinghausen, Wilhelm-Kraft-Gesamtschule.

Die betroffene Kindertageseinrichtung: Sprockhövel: AWo Blumenhaus.

Von den Senioren- und Pflegeheimen sind betroffen: Gevelsberg: Hans-Grünewald-Haus; Sprockhövel: Haus am Quell.

Weiterhin betroffene Kliniken sind: Schwelm: Helios Klinikum; Witten: Evangelisches Krankenhaus.