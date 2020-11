Veranstaltungen Corona: Das sollten Kulturfreunde in Ennepetal jetzt wissen

Ennepetal. Die neuen Corona-Vorgaben: Davon sind auch die kulturellen Veranstaltungen der Stadt Ennepetal und der Kluterthöhle und Freizeit-GmbH betroffen

Seit dem 2. November sind deutschlandweit zusätzliche Maßnahmen in Kraft getreten, die einen großes Einfluss auf die kulturellen Veranstaltungen haben. Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, werden geschlossen. Davon sind auch die kulturellen Veranstaltungen der Stadt Ennepetal und der Kluterthöhle und Freizeit-GmbH & Co. KG betroffen.

Corona: Folgen für die Kultgarage

In erster Linie trifft dies die Termine der Kultgarage. Beide Termine aus dem November werden verlegt. Alle Karten behalten aber Ihre Gültigkeit. Der Ersatztermin für den 21. November mit Andreas Weber „Single Dad- Teilzeit alleinerziehend“ ist der 18. Dezember 2020, jedoch unter Vorbehalt. Der Termin vom 27. November mit Özgür Cebe „Ghettos Faust“ wird auf den 15. Januar 2021 verlegt. Ob beide Termine stattfinden dürfen, ist von der neuen Coronaschutzverordnung abhängig. Der Vorverkauf wird mit sofortiger Wirkung eingestellt.

Corona: Theater-Abo wird ausgesetzt

Da die Maßnahmen bezüglich der kulturellen Veranstaltungen vorerst bis zum 30. November gelten, ist daher noch kein Termin der Theaterreihe in Ennepetal betroffen. Dennoch gibt es jetzt schon Änderungen am Konzept. Das Abonnement muss diese Saison ausgesetzt werden. „Aufgrund der immer weiter steigenden Corona-Infektionen und der daraus resultierenden Maßnahmen und der allgemeinen Gefühlslage haben wir uns entschieden, das Abonnement dieses Jahr auszusetzen und nur noch Einzelkarten anzubieten.“, heißt es in einem Schreiben der Organisatoren und Veranstalter.

Künftig soll der Mindestabstand von 1,5 m auch am Sitzplatz gewährleistet werden. Daher kann einerseits nicht allen Abonnenten ein Sitzplatz zugesichert und andererseits auch nicht die gewohnten Abonnenten-Sitzplätze zur Verfügung stellen werden.

Die Teilnehmerkapazität wird vorerst auf ca. 100 Personen begrenzt und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung soll während der gesamten Aufenthaltsdauer verpflichten sein. „Dies ist die einzige Lösung, um das Theater weiterhin in Ennepetal anbieten zu können. Wir hoffen darauf, nächste Saison das Abonnement mit den gewohnten Sitzplätzen wieder anbieten zu können. Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, da wir das Vertrauen und vor allem unsere langjährigen Abonnenten und Abonnentinnen sehr schätzen. Wir hoffen dennoch, dass Sie Verständnis für unsere Entscheidung aufbringen und wir damit zur Eindämmung der Pandemie beitragen können.“, so die Veranstalter. Die die Wichtigkeit betonen, Kulturtreibende zu unterstützen.

Die Einzelkarten können voraussichtlich ab Mitte November an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Dies hängt von dem Erscheinen der ab dem ersten Dezember gültigen Coronaschutzverordnung ab. Die Kapazitäten sind begrenzt. Die Veranstaltungen, die aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen, werden vollständig rückerstattet oder nachgeholt. Es wird auf das Risiko einer kurzfristigen Absage oder einer Änderung des Hygienekonzepts aufgrund eines möglichen veränderten Infektionsgeschehens hingewiesen. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld beim Veranstalter.