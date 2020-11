Corona: Das gilt nun in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal

In Gevelsberg gilt seit Donnerstag, 29. Oktober, die Maskenpflicht in teilen der Innenstadt.

Schwelm. Die neue Corona-Schutzverordnung: Das gilt nun in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal ab Montag, 2. November.

Ab Montag, 2. November/Mitternacht, gilt in ganz NRW und damit auch im Ennepe-Ruhr-Kreis die neue Coronaschutzverordnung. Im Vergleich zu den bisherigen Vorgaben enthält sie deutlich schärfere Regelungen und Einschränkungen, im exakten Wortlaut findet man sie auf www.land.nrw/corona.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis fasst wichtige Punkte dieser Verordnung zusammen: In der Öffentlichkeit sind nur noch Treffen mit Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes erlaubt. Maximal dürfen daran zehn Personen beteiligt sein. Jenseits dieser Zusammenkünfte und einiger Ausnahmen muss man im öffentlichen Raum zu allen anderen Personen grundsätzlich 1,5 Meter Mindestabstand einhalten. Nahezu alle Arten von Veranstaltungen und Versammlungen sind bis zum 30. November untersagt. Freizeit- und Vergnügungsstätten wie Schwimmbäder und Saunen, Freizeitparks und Indoor-Spielplätze, Spielhallen, Clubs, Diskotheken, Zoos und Tierparks bleiben geschlossen. Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen, Kneipen, Cafés und anderen gastronomischen Einrichtungen ist ebenfalls nicht gestattet. Ausnahme sind Lieferdienste und Außer-Haus-Verkauf. Freizeit- und Amateursport auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ist ebenfalls nicht möglich. Ausnahme: Individualsport im Freien.

Haushaltsfremde Personen meiden

Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann – etwa Gesichtsbehandlung, Kosmetik, Nagelstudios, Maniküre, Massage, Tätowieren und Piercen – sind in den nächsten vier Wochen ebenfalls verboten. Ausnahmen gelten für Handwerker und Dienstleister im Gesundheitswesen, für Fußpflege- und Friseurleistungen, medizinisch notwendige Handwerks- und Dienstleistungen sowie die gewerbsmäßige Personenbeförderung in Personenkraftwagen, also Taxen.

Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken, die nach dem 29. Oktober angetreten wurden, sind bis zum 30. November untersagt. Gruppenreisen mit Bussen zu touristischen Zwecken sind unzulässig. Kindertagesstätten, Schulen und Einzelhandel sollen dauerhaft geöffnet bleiben. Für Ladenlokale gilt dabei: Pro 10 Quadratmeter darf eine Person im Geschäft sein. Für den privaten Bereich gilt auch ab heute die dringende Empfehlung, Kontakte mit haushaltsfremden Personen gänzlich zu meiden und die AHA-Regeln zu beachten, wo das nicht möglich ist.

Der Tod zweier Frauen in Wittener Krankenhäusern lässt die Zahl der im Ennepe-Ruhr-Kreis an oder mit Corona Verstorbenen auf 30 steigen. Verstorben sind eine 58-jährige Sprockhövelerin sowie eine 88-jährige Bewohnerin des Seniorenhauses Kirchende in Herdecke. Sie ist das neunte Opfer des Coronaausbruchs in diesem Pflegeheim.