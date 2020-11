Corona: Bürger machen Bogen um die Schwelmer Innenstadt

Schwelm. Corona wirkt sich negativ auf das Einkaufsverhalten der Menschen in Schwelm aus. Die Werbegemeinschaft klagt über weniger Besucher.

Der Lockdown light macht sich auch beim Einzelhandel in Schwelm bemerkbar. „Vormittags ist in der Innenstadt die Besucherfrequenz relativ gut , nachmittags bricht sie extrem ein“, sagt Daniela Weithe. Die Vorsitzende der Werbegemeinschaft spricht von einer „Kernöffnungszeit“ aller Geschäfte in der Kreisstadt wochentags bis 17 Uhr und und samstags bis 13 Uhr.

Gut angekommen sei auch das Videogespräch, zu dem Schwelms neuer Bürgermeister Stephan Langhard gemeinsam mit der städtischen Wirtschaftsförderung und dem Stadtmarketing am vergangenem Donnerstag die Gastronomen in der Stadt eingeladen hatte. „Ich fand es vor allen Dingen gut, dass man sich überhaupt getroffen hat. Es wird auf jedem Fall eine Wiederholung geben“, sagt Weithe gegenüber dieser Zeitung. Gut sei beispielsweise, das, anders als im Frühjahr beim ersten Corona-Lockdown, die Gastronomie zwar ihre Lokalitäten nicht nutzen kann, aber beim Bestellservice den Kunden in der Gastwirtschaft ihre bestellten Speisen übergeben darf.

Verkaufsoffene Sonntage

Noch keine Entscheidung hat die Werbegemeinschaft zur Frage der verkaufsoffenen Sonntage getroffen. Ursprünglich sollte es zwei Veranstaltungen dieser Art geben, eine am 29. November und eine am dritten Advent. „Die Empfehlung der Stadt geht aber dahin, keinen verkaufsoffenen Sonntage anzubieten“, sagt Daniela Weithe. Verkaufsoffene Sonntage vor dem Hintergrund Corona hätten keinen Eventcharakter, nur die Geschäfte wären geöffnet mit dem Ziel, die Käuferströme zu entzerren. „Jetzt müssen wir als Werbegemeinschaft erst einmal herausfinden, ob die Kollegen unter diesen Voraussetzungen überhaupt einen verkaufsoffenen Sonntag wollen“, so die Vorsitzende.