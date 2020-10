Corona bremst Spendenfreude der Schwelmer

Corona hat das Spendenaufkommen für die Sanierung der Christuskirche einbrechen lassen. „In diesem Jahr gingen 20.109,11 Euro auf das Spendenkonto ein, definitiv weniger als in den Vorjahren“, bedauert Pfarrer Rainer Schumacher. Viele Veranstaltungen hätten wegen der Pandemie nicht stattfinden können, Geburtstagsfeiern, auf denen die Menschen sonst gespendet haben, abgesagt werden müssen. Auch die Aktion „Schwelm is(s)t für die Türme“ hatte zuletzt Anfang März 2020 stattfinden können. „Da werden immer zwischen 500 und 600 Euro an Gewinn erwirtschaftet, das ist der Wahnsinn“, so Schumacher. Umso wichtiger sind Einzelprojekte wie die Kalenderaktion. Gemeinsam mit Arno Kowalewski hat der Pfarrer nun den neuen Christuskirchen-Kalender 2021 im A3-Format vorgestellt. Der wird ab sofort zugunsten der Sanierung für 15 Euro in den Buchhandlungen Kamp und Köndgen verkauft.

Pfarrer Rainer Schumacher (links) und Dipl.-Ing. Arno Kowalewski präsentieren den neuen Christuskirchen-Kalender 2021. Foto: Privat

Die Fotos, die sowohl Innen- als auch Außenansichten der denkmalgeschützten Kirche zeigen, stammen wieder von Arno Kowalewski. „Als begeisterter Schwelm-Fotograf freut es mich natürlich besonders, dass die Kirchengemeinde auch in diesem Jahr wieder meine Fotos für den Kalender gewählt hat“, sagt der Diplom-Ingenieur.

Noch am Anfang der Sanierung

Die Christuskirche wird seit 2019 aufwendig saniert. Die Kosten hierfür liegen im siebenstelligen Bereich. In einer groben Gesamtkostenschätzung geht die Evangelische Kirchengemeinde Schwelm von Sanierungskosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro aus. Knapp 800.000 Euro gab es bisher als Zuschuss aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes. Über 200.000 Euro konnten aus Spenden generiert werden. Wären nicht die Spendengelder und Zuschüsse des Bundes, müsste die Evangelische Kirchengemeinde Schwelm die Kosten für die Sanierung komplett aus Eigenmittel der Gemeinde und den Rückstellungen bezahlen.

Nach Abschluss des ersten von fünf Bauabschnitten, in dem das Fundament des Südturms durch insgesamt 60 Bohrungen mit Beton stabilisiert werden konnte, so das er sich nicht mehr weiter neigt, steht nun das Sichtmauerwerk von Mittelschiff und Nordturm auf der Agenda. Stein für Stein wird es geprüft und gegebenenfalls neu verfugt.

In den vergangenen Wochen und Monaten ist es scheinbar ruhig an der Baustelle zugegangen. Doch der Eindruck täuscht. In luftiger Höhe wurde an der nördlichen Seite des Südturms eine Versuchsfläche hergerichtet. Auf ihr wurden die Möglichkeiten einer Sanierung beprobt. Es geht um Verfugung, Verpressung und Vernadelung des doppelwandigen Mauerwerks. Auch der richtige Materialmix spielt eine Rolle. „Teilweise gab es in der Arbeit Lücken von 27 Tagen, in denen der Mörtel erst einmal eintrocknen musste. Deshalb war auch so lange Stillstand an der Baustelle“, so Rainer Schumacher im Gespräch mit dieser Zeitung. Mit den Ergebnissen wird sich das Presbyterium in seiner Sitzung am 27. Oktober befassen.

Beim Bau der Kirche wurde zum Verfugen der Sandsteine ein Mörtel aus gebranntem Kalk und Sand verwendet. Gegen Ende des 2. Weltkrieges richtete ein Brand in der Kirche erheblichen Schaden an. Bei diesem Brand wurde der Kalk in dem Mörtel praktisch ein zweites Mal gebrannt. Dies hatte zur Folge, dass die Bindewirkung des Kalkes nachgelassen hat und so der Mörtel im Laufe der Jahre marode wurde. Hinzu kommen Probleme, die generell bei Sandsteinbauten wie z.B. dem Kölner Dom auftreten.

Hochspezialisierte Arbeiten

Am Bauzaun werden den Passanten die Hintergründe der Sanierungsarbeiten an der Christuskirche erläutert. Foto: Bernd Richter / WP

Sowohl bei der Verfüllung der Risse im Mauerwerk als auch bei der Erneuerung der Fugen sind hoch spezialisierte und kostspielige Arbeiten notwendig. So kann die Verfugung des Mauerwerkes nur bei ganz bestimmten Witterungen und Außentemperaturen durchgeführt werden, bei denen u.a. die Luftfeuchtigkeit eine entscheidende Rolle spielt. Zudem muss ein besonderes Fugenmaterial verwendet werden, das speziell für die Christuskirche angefertigt werden muss.

Prof. Brüggemann, der als Sachverständiger der Arbeitsgemeinschaft Historische Bauten seit vielen Jahren die Christuskirche begutachtet, geht davon aus, dass die notwendigen Arbeiten mindestens fünf Jahre in Anspruch nehmen werden. Nach einer groben Schätzung sind bis zum jetzigen Zeitpunkt erst 25 Prozent aller anstehenden Arbeit erledigt.

Erinnerung an Hans-Joachim Fettke

Hans-Joachim Fettke lag die Sanierung der Christuskirche bis zu seinem Tod am Herzen. Foto: Bernd Richter / WP

Die Kosten allein für die Sanierung des Südturms beziffert Schumacher auf 1,4 Mio Euro. „Ich persönlich hoffe, dass wir noch in diesem Jahr mit dem nächsten Schritt beginnen können. Aber mit Sicherheit werden die Arbeiten am Südturm noch bis zum Sommer 2021 dauern“, so der Pfarrer. Schumacher würdigt noch einmal ausdrücklich die Verdienste von Hans-Joachim Fettke. Bis zuletzt war der einstige Kirchbaumeister, der kurz vor Vollendung seines 73. Lebensjahres am 3. Mai an den Folgen einer schweren Erkrankung verstorben war, maßgeblich an der Sanierung der Christuskirche beteiligt. „Wir können Herrn Fettke aus Sicht der Gemeinde nicht ersetzen. Das ist ein Riesen-Verlust“, so Schumacher. „Er hat mit Geschick und großem sachlichen Wissen die Sanierung der Christuskirche vorbereitet und vorangetrieben. Unser Dank gilt ihm und seiner Familie, die wegen seines hohen ehrenamtlichen Engagements oft auf ihn verzichten musste“, würdigten auch Presbyteriumsvorsitzender Pfarrer Uwe Rahn und Superintendent Andreas Schulte Hans-Joachim Fettke in der im April 2020 erschienenen Traueranzeige.

In der Baugruppe, die sich um die Sanierung kümmert, sind heute Frank Bracklo, Angelika Braun und Rainer Schumacher aktiv. „Wir drei begleiten den Bau, sind bei den Baubesprechungen dabei. Wenn wir an Punkte kommen, wo das Presbyterium einbezogen werden sollte, tun wir das“, sagt Schumacher.

Auf Schwelmer Massenkalk gebaut

Schon im Jahr 1996 mussten die Türme der Christuskirche neu verfugt werden. Und im Jahr 2006 wurden Schäden an den Glockenstühlen festgestellt, die dann behoben wurden. Der Grund für die Schäden war und ist das Auseinanderdriften der beiden Türme. Der Grund für die Schieflage liegt nach Meinung eines geologischen Sachverständigen am Untergrund der Kirche. Sie steht gerade noch im Bereich des berüchtigten Schwelmer Massenkalkes. Der Massenkalk „ist insofern berüchtigt, als er tiefgründig durch kohlensäurehaltige Sickerwässer ausgelaugt und zersetzt ist, so dass sich breite Spalten und Dolinen gebildet haben, die meist nachträglich mit Schwemmlehm und Bachschotter wieder aufgefüllt werden“, schrieb vor einigen Jahren der Sachverständige in einem ersten Bericht. Das sei auch der Grund, warum die beiden Türme der Kirche auseinanderdriften.

Das Auseinanderdriften der Türme ist jetzt auch dafür verantwortlich, dass sich Risse im gesamten Mauerwerk zeigen, die abgedichtet werden müssen, um weiteren, noch größeren Schäden vorzubeugen. Nicht nur die Rosette am Eingangsportal reißt durch die Spannung, auch andere Gebäudeteile sind betroffen.