Corona: Besuchsverbot im Helios Klinikum Schwelm

Im Helios Klinikum Schwelm gilt bis Sonntag, 23. August, ein vorläufiges Besuchsverbot. Man reagiere damit auf eine bestätigte SARS-CoV-2-Infektion außerhalb der Quarantänestation, teilte Helios-Sprecherin Sandra Lorenz am Mittwoch mit. Die Maßnahme werde präventiv ergriffen und erfolge in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises. Es gebe weiterhin Ausnahmeregelungen, die individuell abgestimmt würden, so Lorenz. Im Bereich der Geburtshilfe darf der Mitteilung zufolge weiterhin eine Begleitperson mit zur Entbindung. Die Patientenversorgung und der Krankenhausbetrieb würden uneingeschränkt weiterlaufen.