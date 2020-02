Ennepetal. Cornelia Born-Maijer will Bürgermeisterin in Ennepetal werden. Die 54-Jährige gab ihre Kandidatur für die Wahl im September bekannt.

Cornelia Born-Maijer will für das Bürgermeisteramt kandidieren. „Ennepetal bewegt mich, ich bin hier so tief verwurzelt“, sagt die 54-jährige Rüggebergerin. Daher habe sie sich entschieden, bei der Wahl am 13. September als parteilose Kandidatin anzutreten. Kommunalpolitische Erfahrung hat sie bereits gesammelt, als sie nach der Kommunalwahl für die SPD, aus der sie vor drei Jahren austrat, in verschiedenen Ausschüssen als sachkundige Bürgerin tätig war. Und nicht zuletzt ist sie die Nichte von August Born (†), der von 1984 bis 1989 Ennepetaler Bürgermeister war.

„Der Gedanke, mich um das Bürgermeisteramt zu bewerben, ist nicht neu. Ich habe mich schon im vergangenen Jahr gefragt, ob das für mich, für Ennepetal ein Weg sein könnte“, erzählt sie. „Der Gedanke ist dann immer klarer und stabiler geworden.“ Nach Rücksprache mit der Familie, vor allem mit ihrem Mann und den 14 und 27 Jahre alten Söhnen, traf Cornelia Born-Maijer die Entscheidung. Inzwischen hat sie die notwendigen Unterlagen eingereicht, ab heute startet sie mit der Unterschriftensammlung. 210 Unterstützer benötigt sie, um zur Wahl zugelassen zu werden. Dass der Vorstand der Ennepetaler SPD vor wenige Wochen bekannt gab, keinen eigenen Kandidaten zu nominieren, sondern Amtsinhaberin Imke Heymann (CDU) zu unterstützen, sei nicht der entscheidende Impuls für ihre Kandidatur gewesen, erklärt sie. „Es bestätigt mich aber in meinem Entschluss, denn der Grundgedanke der Demokratie sind Alternativen.“

Bürgernähe ist ihr wichtig

Ein wesentliches Anliegen ist Cornelia Born-Maijer das Thema Mitbestimmung. „Ich habe während meiner politischen Tätigkeit erlebt, dass Bürgernähe immer noch schwierig ist. Und ich bin ja auch selber Bürgerin Ennepetals und bekomme das aus meiner Warte mit.“ „Das Zuhören, Verstehen, gemeinsame nach Lösungen suchen, das finde ich wichtig.“ Bei Themen wie der Zukunft des Hauses Ennepetal oder der Öffnung der Fußgängerzone müssten ihrer Meinung nach die Bürger mehr eingebunden werden. Und auch beim Umgang mit der PCB-Problematik fehle die Transparenz. So hätte viel früher ein Anlaufstelle für besorgte Menschen eingerichtet werden müssen.

Cornelia Born-Maijer, die meistens Conny genannt wird, ist in Rüggeberg aufgewachsen. Bis heute ist sie dort, an der Peddenöder Straße, zu Hause. Sie ist gelernte Immobilienkauffrau, arbeitete u. a. einige Jahre im Familienbetrieb Gebr. Born, den ihr Vater Martin mit leitete. „Wir sind eines der ältesten Familienunternehmen Ennepetals“, betont sie. Als ihr Onkel August Bürgermeister (damals in der Doppelspitze noch ehrenamtlich) war, habe sie oft dessen Post erledigt und so erste Einblicke ins kommunalpolitische Geschehen bekommen, erzählt sie.

Bürgermeisterwahl 2020 Bisher drei Kandidaten Vor Cornelia Born-Maijer hatte Ende Oktober vergangenen Jahres bereits Sotirios Kostas seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Ennepetal angekündigt. Der 45-jährige Grieche ist vielen Ennepetalern vom Thomas-Grill in Altenvoerde bekannt, den er seit vielen Jahren gemeinsam mit Ehefrau Evgenia betreibt. Auch er will als parteiloser Kandidat ins Rennen gehen. Amtsinhaberin Imke Heymann (CDU), die 2015 als damals noch parteilose Kandidatin von CDU, Grünen, Freien Wählern und FDP unterstützt worden war, wird sich um eine weitere Amtszeit bewerben. Zu Jahresbeginn hatte die Ennepetaler SPD angekündigt, keinen eigenen Bewerber aufzustellen und die 46-Jährige zu unterstützen. Um zur Wahl, die am Sonntag, 13. September 2020 stattfinden wird, zugelassen zu werden, müssen die Kandidaten 210 Unterstützerunterschriften sammeln. Abgabeschluss dafür ist der 16. Juli.

2011 wagte Cornelia Born-Maijer eine berufliche Neuorientierung und begann eine Heilpraktikerausbildung. Seit 2012 ist sie selbstständig tätig, seit Mitte vergangenen Jahres hat sie ihre Praxis in Schwelm, wo sie als Hypnosepsychotherapeutin und Heilpraktikerin der Psychotherapie tätig ist. „Ich habe eigentlich einen tollen Job, bräuchte das Bürgermeisteramt nicht“, meint sie. Doch Ennepetal liege ihr einfach sehr am Herzen.

Großes Hobby der Rüggebergerin ist die Musik. Nicht zuletzt hat die ausgebildete Sängerin mit ihrem Mann Michael ein eigenes Tonstudio im Haus. gerne tritt sie mit Freundin Dagmar Glück im Duett auf, hat ihre Stimme mehrfach für Musikproduktionen verliehen und Werbespots gemacht. Mit Jugendlichen arbeitet sie gerne, u. a. bei Projekten im eigenen Studio.

Ihr kommunalpolitisches Engagement begann 2012, als die Politik beschloss, die Grundschule Rüggeberg aufzulösen. Cornelia Born-Maijer war damals Vorsitzende des Fördervereins. Die SPD setzte sich für den Erhalt ein, daher und aufgrund inhaltlicher Nähe trat sie in die Partei ein. „In der Zeit habe ich gemerkt, dass Politik Spaß machen und man etwas bewirken kann.“ Der Grundschulstandort ist bis heute erhalten geblieben.

2014 kandidierte sie im Wahlbezirk Rüggeberg, belegte dort hinter Jens Knüppel (FWE) Platz zwei. Conrnelia Born-Maijer organisierte 2015 auch den Bürgermeisterwahlkampf von Anita Schöneberg mit, war zudem im Sport-, Schul- und im Kulturausschuss aktiv. Vor drei Jahren trat sie aber aus der Partei aus. Das war nicht mehr mein Weg. Ich habe eine andere Erwartungshaltung an die künftige Politik gehabt“, erklärt sie. Sie sei nicht im Streit gegangen und habe viele wertvolle Erfahrungen gemacht.

Eckpunkte für Wahlprogramm stehen

Für die Bürgermeisterwahl rechnet sich Cornelia Born-Maijer Chancen aus. „Wenn ich das nicht täte, würde ich nicht antreten“, betont sie. Nachdem sie ihre Kandidatur im privaten Rahmen kundgetan habe, habe sie viel Zustimmung erhalten. „Das geht mir nahe und freut mich sehr.“ Nicht zuletzt verfüge sie über ein großes Netzwerk. Eckpunkte für Wahlprogramm lägen bereits vor, das werde sie aber erst zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen, so Cornelia Born-Maijer. Auch ein Wahlkampfteam gebe es schon. Zunächst geht es aber nun an die Unterschriftensammlung.