Chronik

Im Jahr 2004 beschloss der Rat der Stadt Ennepetal einstimmig den Umbau der Voerder Straße und der Marktstraße zwischen Berninghauser Straße und Busbahnhof zur Fußgängerzone.

Ziel war es, eine Belebung der Innenstadt zu erreichen – es waren schon zu dieser Zeit zahlreiche Leerstände zu verzeichnen.

Bis wenige Tage vor der Eröffnung im September 2008 gab es Kritik vor allem von Anliegern, auch nach der Eröffnung ebbte diese nicht ab. Zur gleichen Zeit wurde auf dem ehemaligen Garthe-Wolff-Gelände am Anfang der Voerder Straße das Heilenbecke Einkaufscenter gebaut.

Ursprünglich sollte es zur Fußgängerzone hin so gestaltet werden, dass die Menschen zum Einkaufen in Richtung Marktplatz gezogen werden.

Schritte in eine solche Richtung sind allerdings nie umgesetzt worden. Später siedelten sich am anderen Ende der Voerder Straße Aldi und der Penny Markt an.