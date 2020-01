Bühne frei für die Schwelmer Narren

Es ist schon wieder soweit. In der Kreisstadt steht der Start in die fünfte Jahreszeit kurz bevor. Die Kolpingsfamilie Schwelm steckt bereits mitten in den Vorbereitungen für den Karnevalsauftakt der Session 2020 im Kolpinghaus.

Prinzenpaar wird inthronisiert

Nicht nur auf der Bühne darf beim Kolping-Karneval im Kolpinghaus geschunkelt werden. Das Kommando gibt der Sitzungspräsident Christian Beckmann (vorne, links). Foto: Laura Dicke

Karneval in Köln? Na klar! Düsseldorfer Karneval? Auch jedem bekannt! Aber Karneval in Schwelm? Ja Logo! Denn dass man auch hier in Schwelm Karneval feiern kann, beweist die Kolpingsfamilie Schwelm jedes Jahr aufs Neue. Standesgemäß wird auch hier zuerst das Karnevalsoberhaupt inthronisiert. Und das geschieht am Freitag, 24. Januar 2020, um 19.11 Uhr in der Gaststätte des Kolpinghauses in der August-Bendler-Straße. An diesem Abend wird das neue Prinzenpaar Michael der VIII. und seine Ehefrau Prinzessin Maren die I. in die Amtsgeschäfte des Karnevals eingeführt und seine erste offizielle Rede halten.

Prinz Michael der VIII. wie es im Karneval heißt, mit seiner Ehefrau Prinzessin Maren die I., sind schon seit vielen Jahren treue Jecken des Kolpingkarnevals und haben im vergangenem Jahr kaum gezögert, als die Anfrage von Sitzungspräsident Christian Beckmann und seinem Team kam, in diesem Jahr selbst das Zepter in die Hand zu nehmen. „Die beiden waren unsere erste Wahl.“, so Beckmann. „Michael Schmidt ist als Küster von St. Marien schon etliche Male mit dem Pastoralteam im Karneval aufgetreten. Und auch Ehefrau Maren ist seit vielen Jahren im Frauenkarneval aktiv. Beide sind Jecken durch und durch.“

Wer die Inthronisierung live verfolgen und miterleben möchte, ist am 24. Januar zu der Jecken-Zeit 19.11 Uhr herzlich eingeladen, in die Gaststätte des Kolpinghauses zu kommen.

Nach einem kurzen Rückblick auf die vergangene Session, werden Maren (I.) und Michael (VIII.) Schmidt an diesem Abend das Zepter übernehmen und vom Prinzenpaar der vergangenen Session, Matthias (III.) und Tanja (I.) Hartmann, in die Amtsgeschäfte eingeführt. Ab dann heißt es: „Über’n Berg, durchs Tal und hoch hinaus, zum Karneval im Kolpinghaus“.

Schwelm ist nicht gerade eine Hochburg der Narretei. Doch wer in der Kreisstadt vom Karneval spricht, der kommt an der Kolpingsfamilie kaum vorbei. Der Vereinskarneval der Kolpingsfamilie ist vielen Schwelmern bekannt. Die Aktiven aus den Reihen der Kolpingsfamilie hoffen deshalb erneut auf einen guten Besuch ihrer Veranstaltungen.

Hier ist alles hausgemacht, vom Bühnenbild, welches seit Anfang Januar errichtet wird, über das Motto, welches vom Prinzenpaar selbst bestimmt wurde, bis hin zu den Auftritten an den vielen Karnevalstagen. „Ich kann nur jedem empfehlen sich das ganze einmal anzusehen und sich davon überzeugen zu lassen, dass der Karneval auch in Schwelm durchaus seine Berechtigung hat“, wirbt Christian Beckmann um die Gunst der Närrinnen und Narren der Stadt.

Ebenfalls beginnt am 24. Januar 2020 nach der Proklamation der Kartenvorverkauf für die Prunksitzung in der Gaststätte Kolpinghaus zur normalen Öffnungszeit. Erfahrungsgemäß werden die Karten schnell weg sein. Es gilt: Nur solange der Vorrat reicht.

Die Termine des Kolpingkarnevals in Schwelm

Proklamation: 24.01.2019 um 19.11 Uhr in der Gaststätte des Kolpinghauses – Eintritt frei!

Karnevalssitzung mit den AWO-Häusern: 21.02.2020 um 19.11 Uhr im Saal des Kolpinghauses.

Große Prunksitzung: 22.02.2020 um 20.11 Uhr im Saal des Kolpinghauses – Eintrittskarten gibt es nach der Proklamation und zu den Öffnungszeiten der Gaststätte für 12 Euro.

Kinderkarneval: 24.02.2020 um 15.11 Uhr im Saal des Kolpinghauses - Eintrittskarten gibt es nach der Proklamation und zu den Öffnungszeiten der Gaststätte zu erwerben. Kinder: 3 Euro; Erwachsene: 6 Euro.

Kneipenkarneval für jedermann: 24.02.2020 um 19.11 Uhr in der Gasstätte des Kolpinghauses – Eintritt frei.