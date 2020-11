Verkaufsstellen

Das Buch „Kunterbunter Lesespaß für Kinder… und noch vieles mehr“ , herausgegeben von der „Ennepetaler Textschmiede“, hat 120 Seiten und ist bei „Books on Demand“ erschienen. Es ist zum Preis von 5,99 Euro im „Bärti“, dem Laden des Kinderschutzbundes an der Voerder Straße 52 in Milspe sowie bei Bücher Bochhammer an der Mittelstraße 28 in Altenvoerde erhältlich.

Das Buch kann außerdem über den Buchhandel und den Online-Handel bestellt werden. ISBN 978-3-7526-2753-4 .

In Kürze soll es auch als E-Book erhältlich sein.