Bronzemedaille für liegendes Grabmal aus Schwelm

Olympia ist in diesem Jahr wegen Corona ausgefallen. Und damit auch der Medaillenregen. Eine Medaille gab es dennoch – zwar nicht im Sport, dafür aber für die Steinbildhauerei Kessler an der Hauptstraße in Schwelm. Über dieses Bronze freut sich in diesem Jahr aber nicht nur die Chefin Dagmar Kessler, sondern besonders ihr Geselle Stephan Meißner. Der kam mit der Auszeichnung von der Landesgartenschau zurück. In Kamp-Lintfort wurde sein liegendes Grabmal mit dieser Auszeichnung bedacht.

Grabmal aus Anröchter Stein

Für Dagmar Kessler ist es fast Routine, von Wettbewerben eine Medaille mitzubringen. Zahlreiche Auszeichnungen hat der Handwerksbetrieb bereits für seine Grabmalentwürfe erhalten. Im vergangenen Jahr war es eine Grabstele aus der Hand der Meisterin, die auf der Bundesgartenschau in Heilbronn mit Bronze prämiert wurde. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die jüngste Urkunde nun für den Gesellen. Bei genauerer Betrachtung ist der ausgezeichnete Entwurf nicht aus einem Stein gefertigt, sondern es sind insgesamt fünf kunstvoll zusammengesetzte Steine, die zu einem liegenden Grabmal verschmelzen. Der Entwurf für das Grabmal stützt sich auf das Gestaltungselement der Fläche. Die quadratische Grundform der Steinplatte wird in einzelne Rechtecke unterteilt, wodurch eine harmonische Gesamtwirkung erzeugt wird. Die hervorgehobene Intarsie greift die Grundform des Quadrates wieder auf und fungiert durch ihre farbliche Absetzung zusätzlich als Eyecatcher. Das Grabmal selbst ist 50 x 50 cm groß und aus Anröchter Stein aus der Soester Börde gefertigt.

Der Wettbewerb für die Grabmale fängt etwa ein Jahr vor der Gartenschau an. Es müssen Zeichnungen und Modelle eingereicht werden, dann erfolgt die Auswahl durch eine Jury. Ist diese Hürde geschafft, müssen die Steine aufgestellt werden, bevor die Mustergräber bepflanzt werden. Eine neue Jury verteilt dann die Bronze-, Silber- und Goldmedaillen.

Stephan Meißner hat seine Ausbildung bei Kessler in Schwelm gemacht. Jetzt strebt er dort den Meisterabschluss an. Foto: Bernd Richter / WP

„Stephan Meißner ist selbst Gestaltender und sehr talentiert in Kalligraphie“, lobt Meisterin Dagmar Kessler ihren ehemaligen Lehrling, der 2017 seine Gesellenprüfung abgelegt und in dieser Woche seine Ausbildung zur Meisterprüfung begonnen hat. Seit dem Tod ihres Mannes Hans-Walter vor fünf Jahren führt die Geschäftsfrau eigenverantwortlich den Betrieb, zu dem seit mehr als 27 Jahren auch Isufi Bekim gehört und in dem es seit zwei Jahren Nichte Victoria Kuhn jetzt im zweiten Lehrjahr ihrer Tante Dagmar nachmachen will und sich zum Steinmetzin und Steinbildhauerin ausbilden lässt. Die Ausbilderin hält übrigens große Stücke auf ihren talentierten Gesellen und denkt schon mal an die Zukunft des Unternehmens. „Fünf Jahre möchte ich sicherlich noch weiter arbeiten. Aber wenn wir uns weiterhin so gut verstehen ...“

Der Besuch von Landes- und Bundesgartenschauen ist für das Steinmetz-Handwerk wichtig. Das sagen unisono Geselle und Chefin. Auf den Messen ist es ein Leichtes, einen Überblick über Trends in der Branche zu gewinnen. „Gartenschauen sind super Plätze, um zu sehen, was Kollegen machen und ob die eigenen Ideen angenommen werden“, sagt Stephan Meißner.

Kaum ist der prämierte Stein wieder in Schwelm eingetroffen, wird in der Steinbildhauerei Kessler bereits über die nächste Bewerbung für die Gartenschau im kommenden Jahr nachgedacht. Vom 23. April bis zum 10. Oktober 2021 findet die Bundesgartenschau in der Landeshauptstadt Erfurt statt. Dagmar Kessler erwartet die Bewerbungsunterlagen für die Fachbetriebe in den nächsten Wochen. „Natürlich wollen wir wieder mitmachen. Ob wir angenommen werden, wird sich zeigen. Das prämierte liegende Grabmal von Stephan Meißner wird in dem Showroom der Steinbildhauerei Kessler am Eingang zum Friedhof Oehde ausgestellt.

Die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort

Bundes- und Landesgartenschauen wechseln sich im jährlichen Rhythmus ab.

Die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort fand vom 17. April bis 11. Oktober 2020 statt. Das Landesgartenschaugelände umfasste das Kloster Kamp und das ehemalige Bergwerk West, den Zechenpark.

Der Landesinnungsverband des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks NRW unterstützte die Landesgartenschau mit einem Grabzeichenwettbewerb. Dafür waren ein etwa 2000 qm großer Ausstellungsbereich für Mustergrabanlagen vorgesehen. Gezeigt wurden besondere Grabmale, wie es in den Ausschreibungsunterlagen der Landesinnung heißt.