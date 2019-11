Briefträger Uwe Molzahn auf Abschiedstour in Gevelsberg

Gevelsberg. Diesen Mann kennt in Gevelsberg so ziemlich jeder. Bald wird man ihn seltener in der Stadt sehen.

Dieser Mann kennt so ziemlich jeden Gevelsberger, der in der Innenstadt lebt. Und jeder kennt ihn. Tag für Tag flitzt Uwe Molzahn die Mittelstraße rauf und runter und hat dabei immer ein Lächeln oder ein lustiges Wort auf den Lippen. Seit fast 44 Jahre ist er als Briefträger in seinem Stammbezirk unterwegs, jetzt beginnt seine Abschiedstour.

„Uwe, drei Tage noch“, ruft ihm die junge Frau hinter dem Tresen zu. Ein Mann klopft ihm im Vorbeigehen auf die Schulter, eine Frau winkt ihm zu, während er in der Tür steht und die Post anreicht. „Zwei Paar Schuhe gehen im Jahr bei mir drauf“, sagt er und lacht, dann seien die Sohlen abgelatscht. Wie viele Kilometer er während seiner Schicht unterwegs ist? „Keine Ahnung, es wurde im Laufe der Jahre aber immer mehr.“

Ein Beruf, der auf Trapp hält

Als Postjungbote fing er an, heute ist er Postbetriebsinspektor. Und ab Samstagnachmittag ist er Pensionär. Dass er nicht mehr bei Wind, Schnee und Sturzregen unterwegs sein muss, da mache er drei Kreuze. Einmal Schneechaos, zweimal Blitzeis: Nur drei Zustellungen in all den Jahren seien vom Wetter verhagelt worden. Sonst war Uwe Molzahn immer draußen unterwegs. „Ich bin froh, dass ich hier die vielen Geschäfte hatte, da kann man sich mal kurz aufwärmen.“

Und auch der Wecker klingelt bald nicht mehr um 5 Uhr morgens. Dennoch: „Mir wird das alles hier fehlen“, sagt er und erzählt von den vielen Gesprächen, den schönen Erlebnissen, einer Aufgabe, die ihn von Beginn an erfüllt hat.

Mit 14 Jahren begann er 1970 seine Ausbildung bei der Deutschen Bundespost. Drei Jahre musste er lernen, heute seien es zwei Wochen, dann müsse man es drauf haben, um Zusteller zu sein. Alleine das zeige schon, wie sehr sich sein Beruf gewandelt hat, wie sehr sich die Zeiten geändert haben.

Früher gehörte viel mehr dazu, als nur Briefe und Reklame zu verteilen. er musste sogar Rundfunkgebühren einsammeln. „Am besten war die Zeit, als diese 8,50-D-Mark kostete. Die meisten haben einen Zehner gegeben und gesagt: stimmt so.“ Es war damals viel Rechnerei, die Kasse musste stimmen, und er musste alle zu Hause einmal zumindest antreffen. „Heutzutage ist das undenkbar.“

Viel Freude hat es ihm gemacht, Renten auszuzahlen, auch das gehörte zu seinen Aufgaben. „Die haben mit Kaffee und Plätzchen auf mich gewartet und einen kleinen Plausch gehalten. Und jetzt bin ich selbst Rentner“, sagt er und blickt wehmütig aus dem Fenster. Schon nach wenigen Sekunden wird er aus seinen Gedanken gerissen, man winkt ihm wieder zu. Einer, zwei, drei Menschen. „Ich kenne hier jeden mit Familiennamen, zu mir sagt jeder nur Uwe.“

Auf einem Postfest hat es gefunkt

Er hat miterlebt, wie aus Kindern, Erwachsene wurden, die selbst eine Familie gründeten. Es sind Freundschaften entstanden, die auch heute noch Bestand haben. Er wird auf viele Feiern eingeladen und er musste in all den Jahren auf viele Beerdigungen gehen. Sein Beruf hat ihn auch mit seiner Frau Annette zusammen gebracht. Auf einem Postfest funkte es, gemeinsam haben sie zwei Kinder.

Ein Fitnessstudio braucht der drahtige Briefträger nicht. Während der Arbeit reißt er viele Kilometer ab, abends und am Wochenende spielt er Fußball. Sein Bruder holte ihn zur SpVg Linderhausen. Dort tritt er für die Alte Herren-Mannschaft vor denn Ball und ist außerdem Co-Trainer. Mehr Zeit hat er zukünftig auch für seinen Garten, zum Angel und für Ausflüge mit seinem Motorrad.

Zwölf Taschen Post pro Tag

Er ist aber zu Fuß richtig schnell unterwegs. Immerhin müssen pro Schicht zwölf Taschen voll mit Post auf der Mittelstraße und den angrenzenden Straßen rechts und links verteilt werden. „Und da ich gerne auch mal ein Pläuschchen halte, muss ich die Zeit eben so wieder reinholen.“ Der persönliche Kontakt macht es für ihn aus. Nicht nur für ihn, auch für die Gevelsberger, die von ihm ihre Post in Empfang nehmen. „Das Sendungsaufkommen wird immer größer“, sagt er. Früher waren es drei Bezirke, heute ist es einer. Die Scanner kamen, die handgeschriebenen Briefe werden immer seltener. Prospekte und Werbung verteilen mache jetzt den Großteil seiner Arbeit aus. Und hier und da ein Plausch. „Ich könnte locker eine Stunde eher fertig sein“, sagt Uwe Molzahn und lacht.

Wenn er demnächst über die Mittelstraße geht, dann nur noch in zivil und ohne die Uhr im Nacken.