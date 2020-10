In diesem Jahr feierte das Bremenstadion ganz unbemerkt ein Jubiläum: Vor 50 Jahren wurde die Sportanlage in ihrer heutigen Form eingeweiht. Zunächst hatte die Stadt eine neue „Kampfbahn Typ B“ neben dem alten, 1928 in Betrieb genommenen Aschenplatz errichtet. Anschließend wurde der alte Platz ausgebaut. Eingeweiht wurde das schmucke, moderne Bremenstadion am 31. Mai und 1. Juni 1970 mit einem großen Europafest.

Die Stadt hatte den Bau des Stadions beschlossen, weil es in Ennepetal zwar Plätze für Fußball und Handball gab, diese aber für andere Sportarten wenig bis gar nicht geeignet waren. Die so genannte „Kampfbahn Typ B“ beinhaltete neben dem Hauptspielfeld (68 x 105 Meter, damals noch Asche), das für alle Ballspiele sowie Diskus- und Speerwurf geeignet war, sechs Einzelbahnen für 400-Meter-Lauf, sieben Einzelbahnen für Kurzstrecken, eine Hindernislaufbahn mit Wassergraben, zwei Hochsprunganlagen, eine Stabhochsprunganlage, eine Doppelanlage für Weit- und Dreisprung, zwei Kugelstoßanlagen und Flutlicht. Die Tribünen verfügten über 2184 Sitz- und 4016 Stehplätze. In Betrieb genommen wurde das neue Stadion am 29. April 1970. Auf dem ebenfalls 68 x 105 Metern großen Nebenplatz, der im September 1970 fertig war, wurde eine Trainingsbeleuchtung installiert. 1794 Stehplätze wurden ausgewiesen.

Gäste aus Nachbarländern feiern mit

Insgesamt investierte die Stadt etwa 795.000 DM in das Stadion und 305.000 DM in den Nebenplatz. Inklusive der Kosten für Parkplätze und Grünanlagen sowie der Sportgeräte kostete das Bremenstadion 1,3 Millionen DM. Nicht darin enthalten ist der Bau des Sportjugendheims, der bereits 1964 erfolgt war.

Der damals neue Ennepetaler Bürgermeister Ewald Rettberg sprach zur Eröffnung. Foto: Stadtarchiv Ennepetal

Beim Europafest waren am 31. Mai und 1. Juni Abordnungen aus Vilvoorde, Montigny-sur-Sambre (beide Belgien), Maubeuge (Frankreich) und Middelburg (Niederlande) zu Gast. Zu Vilvoorde gab es schon seit 1928 Kontakte, die auf der Freundschaft des VfL Voerde (später Blau-Weiß) und dem Sportkring Eendracht Vilvoorde basierten. Die drei anderen Städte waren „Schwesterstädte“ Vilvoordes. 1973 ging Ennepetal eine Städtepartnerschaft mit Vilvoorde ein.

Musikkapellen, Tanz- und Gymnastikgruppen machten bei der Einweihung des Bremenstadions mit. Zum Auftakt fanden Staffelläufe von Schulen und Vereinen statt. Abends gab es eine Festveranstaltung im (alten) Haus Ennepetal und am folgenden Tag wurde ein Festzug durch Milspe veranstaltet.