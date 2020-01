Schwelm. Auch in Schwelm werden immer mehr Kinder geboren. Am Bahnhof Loh wird gerade eine weitere Kindertagesstätte gebaut. Träger ist das DRK.

Bodenplatte für neuen Kindergarten in Schwelm gegossen

Die Bodenplatte für die neue Kindertagesstätte im Baugebiet „Bahnhof Loh“ an der Rheinischen Straße ist gegossen worden, schon bald kann mit den Hochbauarbeiten begonnen werden. Das Gebäude für den vierzügigen Kindergarten wird in Holzständerbauweise errichtet. Durch die vorgefertigten Bauteile kann somit die Bauzeit im Gegensatz zu Stein auf Stein gemauerten Häusern verringer werden. Schwelms Beigeordneter Ralf Schweinsberg geht davon aus, dass die Einrichtung, die unter der Trägerschaft des DRK Schwelm betrieben wird, im neuen Kindergartenjahr 2020/2021 ihren Betrieb aufnehmen kann.

Träger des neuen Kindergartens ist das Deutsche Rote Kreuz in Schwelm. Foto: Bernd Richter / WP

Es wird übrigens die erste Einrichtung in Schwelm sein, in der ein Teil der Plätze jungen Familien zur Verfügung steht, die bei einem Unternehmen beschäftigt sind. Bauherr des Gebäudes ist Pass Invest. Mit dieser Kindertagesstätte betritt die Stadt Neuland. Denn eine Gruppe der Einrichtung soll ohne Kostenbeteiligung der Stadt Schwelm als Betriebskindergarten für auswärtige Mitarbeiterkinder der Firma Pass zur Verfügung stehen. Damit kommt der private Investor dem Wunsch von Mitarbeitern entgegen, die ihren Nachwuchs nah am eigenen Arbeitsplatz betreut wissen wollen. Darüber hinaus wird der neue Kindergarten natürlich auch Mädchen und Jungen von Nicht-Mitarbeiterinnen und -mitarbeitern aufnehmen. In Schwelm ist noch ein weiterer Kindergartenneubau geplant und zwar an der Jesinghauser Straße. Träger auch hier, das DRK.

Der Bauantrag für die Einrichtung wurde im März 2019 gestellt, die Baugenehmigung hat die Stadt im Juli erteilt. Dieser neue Kindergarten wird die 17. Schwelmer Kita werden. Das belege eindrücklich, wie sehr die Zeichen demografisch auf Zukunft stehen, sagt das Rathaus. Die Geburtenzahlen in der Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises seien erfreulicherweise doch stark angestiegen.