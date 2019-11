Die Kreispolizei warnt vor Falschgeld, was aktuell im Umlauf ist. Es handelt sich um gefälschte 5-, 10- und 20-Euro-Scheine.

Kreispolizei warnt: Falschgeld im Umlauf

Seit Oktober, so die Kreispolizei, seien in ganz NRW falsche 5, 10 und 20 Euro-Scheine im Umlauf. Sie sollen auf den ersten Blick dem Original zum Verwechseln ähnlich sehen. „Es handelt sich häufig um Film- oder Theatergeld“, teilte die Kreispolizeibehörde mit. Diese Euroscheine verfügten nicht über die üblichen Sicherheitsmerkmale wie Wasserzeichen und fühlen sich anders als gewohnt an.

Die Scheine haben keine unterschiedlichen Seriennummern und den Aufdruck „Prop copy“ oder „Movie Money“.