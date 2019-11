Blindgänger: Suche nach Bomben in Ennepetal

Immer wieder schraubt sich der riesige Bohrer in die Wiese hinein. Vorsichtig und an exakt vorherbestimmten Stellen. So lange er auf keinen Widerstand stößt, ist alles in Ordnung. Denn das schwere Gerät haben die Männer des Kampfmittelräumdienstes der Bezirksregierung Arnsberg mit nach Ennepetal gebracht und untersuchen das Gelände zwischen dem Ennepetaler McDonald’s und der Schwelmer Dreifeldhalle auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg mit möglicherweise enormer Sprengkraft. Eine Evakuierung des umliegenden Gebiets ist nicht ausgeschlossen.

Auf dem Grundstück wird der Ennepe-Ruhr-Kreis sein Gefahrenabwehrzentrum errichten, wo unter anderem die Kreisleitstelle der Feuerwehr, die bislang im Schwelmer Kreishaus untergebracht ist, sowie die Kreisfeuerwehrzentrale – bislang in Gevelsberg-Silschede ansässig – zusammengeführt werden sollen. Das Gebiet ist als Bombenabwurfgebiet bekannt und bereits beim Bau der Dreifeldhalle auf der Schwelmer Seite der Stadtgrenze sowie bei vielen weiteren Baumaßnahmen in dem Areal sind stets Sondierungen vorgenommen worden.

Hinweise auf Luftbildern der Alliierten

Doch woher wissen die Männer, wo sie bohren müssen? „Wir orientieren uns einerseits an den Luftbildern der Alliierten, auf denen die Einschlagstellen zu sehen sind, andererseits aber auch an den Berichten der Zeitzeugen, die bei den Abwürfen dabei waren“, sagt der Ennepetaler Ordnungsamtsleiter Marco Heimhardt im Gespräch mit dieser Zeitung. Auf dem Grundstück, das der Ennepe-Ruhr-Kreis bebauen will, gibt es etwa 30 Verdachtspunkte, an denen sich Blindgänger – Granaten oder sogar Bomben – im Boden befinden könnte.

„Die Sondierungen laufen aktuell, und bislang ist der Kampfmittelräumdienst noch auf keine konkrete Munition gestoßen“, sagt Marco Heimhardt. Abschließende Ergebnisse erwartet er nicht vor Mittwoch. Und was passiert bei einem Treffer? „Dann fangen die Experten zunächst vorsichtig an zu buddeln und schauen, wodrauf der Bohrer überhaupt gestoßen ist“, sagt Hans-Günther Adrian, Pressesprecher der Stadt Ennepetal, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Unterstützung für die Bevölkerung

Sollte Weltkriegsmunition mit sehr großer Sprengkraft gefunden werden, könnte es während der Entschärfung zu einer weiträumigen Absperrung des Gebiets sowie zur Evakuierung der angrenzenden Wohngebiete kommen.

Sollte dieser Fall tatsächlich eintreten, will die Stadt Ennepetal die betroffenen Anwohner rechtzeitig über sämtliche Maßnahmen informieren. Ebenfalls will die Kommune im Vorfeld über ihre Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen einer möglichen Evakuierung – zum Beispiel für Bettlägerige – informieren.

Ständig aktuell informiert

„Sollte es zu einem ernsteren Fall kommen, werden wir permanent Updates geben“, sagt Hans-Günther Adrian. Diese werden dann auf den Internetseiten dieser Zeitung www.wp.de/ennepetal, www.wr.de/ennepetal sowie auf www.facebook.com/wp.wr.ensued ständig aktualisiert.

Außerdem stehen Mitarbeiter des Fachbereichs Bürgerdienste und Stadtentwicklung der Stadt Ennepetal für Rückfragen bezüglich einer Evakuierung telefonisch unter der Rufnummer 02333/979-195 zur Verfügung.