Bis zu 30 zusätzliche Altkleidercontainer für Schwelm

Caritas, DAK, Johanniter und AHE wollen die Zahl ihrer Altkleidercontainer in Schwelm beträchtlich aufstocken. Das ist das Ergebnis unserer Berichterstattung über die verschmutzten Wertstoffsammelstellen und überquellende Altkleidercontainer in der Kreisstadt. Unter dem Titel „Müllsünder gehen meist straffrei aus“ hatte diese Zeitung über die oft unschön anzusehenden Standorte der Wertstoffcontainer berichtet. Bis zu 100 Tonnen Abfall werden dort im Jahr illegal auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt.

Nach Gesprächen mit der Verwaltungsspitze der Stadt Schwelm haben die Organisationen entschieden: Die Anzahl der Container in Schwelm soll deutlich erhöht werden. „Was wir tun können, wollen wir tun, damit so etwas nicht mehr passiert“, sagt Oliver Flüshöh und nennt als Zielmarke bis zu 30 zusätzliche Behältnisse, die man aufstellen möchte. Der Vorsitzende des DRK Schwelm hat darüber bereits ein erstes Gespräch mit der Stadt geführt. Die muss ihr OK geben und sagen, wo zusätzliche Behältnisse aufgestellt werden können.

54 Standorte in Schwelm

353 Altkleidercontainer haben die karitativen Organisationen in den neun Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises gemeinsam mit der AHE aufgestellt. An 49 Standorten in Gevelsberg stehen 57 Container, 85 Container sind es an 57 Standorten in Ennepetal und 67 Container an 54 Standorten in Schwelm. „In der Regel werden die einmal pro Woche gelehrt, manchmal auch häufiger“, sagt AHE-Geschäftsführer Johannes Einig. Das Umfeld der Altglas- und Altpapier-Sammelstellen reinigen die Technischen Betriebe Schwelm (TBS), für die Beseitigung der Kleidersäcke, die vor den Altkleidercontainern lagern, ist AHE zuständig. „Container sind da. Wir wollen nun sehen, ob zusätzlich an den bestehenden Standorten aufgestellte Sammelbehältnisse das Problem übervoller Container lösen können“, so Oliver Flüshöh.

Nicht eingeweihte Kreise können sich kaum vorstellen, wie viele Jacken, Hosen, Pullover und Hemden in den Haushalten „entsorgt“ werden. Angelika Beck (Caritas) spricht von 450 Säcken, die Monat für Monat beim Team der Kleiderkammer in der alten Schule Kaiserstraße in Schwelm landen. Zweidrittel der Menge ist unbrauchbar, zum Teil verschlissen und modisch nicht mehr aktuell und muss einer anderen Verwertung als über die Second-Hand-Schiene zugeführt werden. Johannes Einig spricht von 1700 Tonnen alter Anziehsachen, die im vergangenen Jahr im Ennepe-Ruhr-Kreis eingesammelt worden sind. Durchschnittlich 130 bis 150 Säcke landen pro Monat in jedem einzelnen Container. Rund 150.000 Euro konnten 2019 dadurch erlöst werden. Über einen vorher festgelegten Verteilungsschlüssel landet ein Teil der Gelder wieder auf den Konten von Maltesern, Caritas und DRK.

Das mit Altkleidern Geld zu verdienen ist, ist bestimmten Unternehmerkreisen nicht verborgen geblieben. Mit Vorliebe in Nacht- und Nebelaktionen stellen sie unerlaubterweise ihre eigenen Sammelbehälter auf, um einen Teil des Rahms abzuschöpfen. Mitarbeiter dieser Unternehmen würden noch vor Ort die Kleidersäcke aufreißen und sich die guten Stücke sichern. Der „Müll“ bliebe nur allzu häufig vor Ort und müsste teuer entsorgt werden, berichtet der AHE-Geschäftsführer. „Innerhalb der vergangenen acht Jahre sind mehr als 1000 illegal aufgestellte Container eingezogen worden. Die hat nie jemand wieder abgeholt“, sagt Johannes Einig.