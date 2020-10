Bio und regional in Ennepetal: Apfelsaft selbst machen

In der Luft schwebt ein süßer Duft. Transporter fahren vor, Körbe voller Äpfel stapeln sich. Die Geräuschkulisse bestimmt ein lautes Brummen. Auf dem Platz der Biologischen Station in Ennepetal hat sich das „Saftmobil“ positioniert. Auf einem umfunktionierten Anhänger werden die Äpfel zum eigenen Apfelsaft. Zwischen Bio und regional liegt das Mobil voll im Trend und Jahr für Jahr kommen mehr Menschen.

Bereits am Vormittag lieferten die Naturschutzvereine, wie der NABU oder die AGU aus Schwelm, ihre Apfel-Ladungen ab. Das Obst, das aus den Gärten der Mitglieder oder den von Streuobstwiesen der Vereine stammt, wirft großen Ertrag ab. Nach der Mittagspause trudeln die ersten Privatleute ein, die die Kisten, Körbe und Eimer voll mit Äpfeln ausladen. Auf dem gesamten Gelände herrscht Maskenpflicht und der sonst eventmäßige Charakter rund um die Saftpresse blieb diesmal aus.

Apfelkuchen und Apfenmus

Anders als in den vergangenen Jahren mussten sich die Lieferanten anmelden. Stände, an denen normalerweise Honig verkauft, Hobbygärtner und Tierfreunde beraten, fehlten und Pandemiebedingt kam lediglich die Saftpresse zum Einsatz. Dennoch empfingen Britta Kunz, Leiterin der Biologischen Station, mit ihrem Team, den Kollegen der Biologischen Station in Hagen und den Betreibern des Saftmobils erwartungsvoll die Apfelfans. Zwanzig Privatlieferanten meldeten sich an und schlugen mit dem Kombi, Transporter oder gleich mit einem Anhänger auf. Gespannt beobachten sie, wie ihr Obst zunächst zu einer feingehackten Masse verarbeitet und der Saft dann unter dem Druck der Presse herausgequetscht wird. Dann fließt er in die Tanks, weiter durch Schläuche, um zuletzt transportgerecht verfüllt zu werden. Doch bei wem stehen die ganzen Apfelbäume eigentlich im Garten? Und wer sind die Apfelfans, die ihre Ernte dann zum Saftmobil bringen? Was wird aus dem ganzen Obst sonst noch fabriziert?

Saftmobil an der Biologischen Station in Ennepetal Foto: Isabelle Rust / WP

Für den ersten Termin hatten sich Annabell und Susanne Klaus angemeldet, die als Mutter-Tochter-Gespann den Weg aus Kierspe zurückgelegt haben, um ihre Apfelernte von den mobilen Saftpressern umwandeln zu lassen. „Die Äpfel sind unheimlich lecker. Zum Essen, zum Backen oder wenn man Apfelmus daraus macht“, berichtet Mutter Susanne und erzählt von ihrem Hof und dessen umliegenden Streuobstwiesen, auf denen rund achtzig Jahre alte Bäume zu finden sind. Einen Teil der Äpfel verarbeiten sie selbst, einen anderen verschenken sie und den großen Rest bringen sie jedes Jahr zum Saftmobil.“ Nach Ennepetal lieferten sie 250 Kilogramm.

Alte Sorten für Allergiker

Auch der Breckerfelder Tischlermeister Andreas Streich, schwärmt von dem Apfelsaft. „Mehr bio geht nicht“, meint der Handwerker, der einen alten Bauernhof besitzt. Mittlerweile ohne Vieh, aber mit einigen Obstbäumen auf dem Grundstück. Er veredelt seine Apfelbäume selbst und züchtet verschiedene Sorten. So kommt der Apfel vom eigenen Garten sozusagen direkt ins Glas. Der Apfel, das beliebteste Obst der Deutschen, verzeichnet seit einigen Jahren einen Trend: „Vor allem die alten Sorten sind im Kommen, weil sie besonders schmecken und für Allergiker verträglich sind“, sagt Britta Kunz. Doch auch die alten Sorten unter dem Klimawandel. So fiel die Ernte im vergangenen Jahr ziemlich mau aus. Unter spätem Frost und langen Trockenperioden leiden die Bäume und entwickeln dementsprechend weniger Früchte, da ihre Blüten kaputtgehen oder sie erst gar nicht austreiben.

Dennis Riebeling, der in seinem Garten auf Voerde-Nord sechs Apfelbäume pflegt, schildert ebenfalls, dass er im vergangenen Jahr kaum gepflückt habe. In diesem Jahr hingegen trugen die Bäume wieder so viel, dass er mit seinem Stiefvater Michael gleich einen vollen Anhänger vor das „Saftmobil“ kutschierte. „Wir haben so viel gepflückt und trotzdem hingen die Bäume noch voll“, meint der Ennepetaler.

In fünf Schritten vom Obst zum Saft

Bis die Äpfel aus dem Garten als flüssiger Gaumenschmaus ins Glas eingeschenkt werden, durchlaufen sie fünf Stationen im „Saftmobil“ . Klaus Schulte erklärt: Zunächst werden die Äpfel auf einem Rollband mit geschultem Blick per Hand geprüft und aussortiert. In der zweiten Station werden sie von Schmutz und Ungeziefer befreit. Die sauberen Äpfel werden dann in eine Rätzmühle gesteuert, wo die sogenannte Maische, also Apfel-Gehäckseltes entsteht. Diese wird daraufhin auf grobmaschigen Presstüchern ausgebreitet, die zusammengelegt werden und wie flache Pakete übereinander gestapelt unter die Presse kommen. Sie quetscht den Saft mit einer Kraft von zwanzig Tonnen aus dem Brei. Die Maische wird Viehfutter, der Apfelsaft für die Haltbarkeit kurz auf 80 Grad erhitzt. Im letzten Schritt muss der Saft nur noch verfüllt und verpackt werden. Na dann: Prost!